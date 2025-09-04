Slušaj vest

Lejdi Gaga se pojavljuje u drugoj sezoni serije "Sreda" svega jedan minut i 42 sekunde, iako je njen dolazak najavljivan kao spektakl godine.

U novembru 2024. potvrđeno je da će Lejdi Gaga glumiti u drugoj sezoni serije "Sreda" (Wednesday). Iako nije učestvovala u prvoj sezoni, njen angažman odmah je privukao veliku pažnju publike i medija.

Gaga se pojavljuje u šestoj epizodi kao Rozalin Rotvud, preminula vidovnjakinja i nastavnica u školi "Nevermore", koja je nekada podučavala Sredinu baku, Hester Framp (Đoana Lumli).

Sreda posećuje njen grob kako bi privremeno povratila svoje vidovnjačke moći. U viziji, Rozalin lebdeći u beloj haljini testira Sredinu odlučnost. Može joj vratiti moć dok Sreda drži ruku iznad upaljene sveće, ali ako je skloni prerano, suočava se sa strašnim posledicama.

Iako je na ekranu samo 1 minut i 42 sekunde, Gaga je uspela da ostavi neizbrisiv utisak. Njena pojava je izuzetno upečatljiva, pogotovo imajući u vidu da je na setu provela samo jedan dan, što joj je bilo dovoljno da zaseni sve oko sebe.

Podsećamo, Lejdi Gaga je nedavno napravila pravi spektakl pridruživši se Dženi Ortegai, Emi Majers i Džoj Sandi na ekskluzivnoj Graveyard Gala večeri u Njujorku, pred 300 srećnih fanova serije "Sreda".

Serija Sreda Foto: Printscreen/Instagram/Netflix

Tom prilikom iznenadila je sve premijernim izvođenjem svoje nove pesme "The Dead Dance", koja će se naći u drugoj sezoni ove serije. Gosti su imali priliku da uđu u posebno dizajnirane kovčege i prvi poslušaju deo pesme, dok je Džena Ortega uživala u mračnoj i uzbudljivoj atmosferi zajedno sa kolegama.

(Kurir.rs/Informer)

