Sin legendarnog rokera i osnivača hevi metala Ozija Ozborna, Džek Ozborn, nema nimalo tolerancije za uvredljive komentare upućene njegovom pokojnom ocu.

Nakon što je osivač kultnog benda "Pink Floyd" javno izrekao niz nipodaštavajućih tvrdnji na račun pokojnog "princa tame", Džek se oglasio na mrežama ne skrivajući razočaranje zbog onoga što je čuo o svom ocu.

Podsetimo, Rodžer Voters, nedavno je gostovao u emisiji "The Independent Ink" gde se osvrnuo na pokojnog muzičara:

"Ozi Ozborn, nedavno je umro, neka mu je laka zemlja, u onom stanju u kojem je bio ceo život", započeo je 81-godišnji Voters. "Nikada nećemo znati, zar ne? Mada je bio na televiziji stotinama godina sa svojim idiotlukom i glupostima."

"Ne zanima me Black Sabbath, nikad me nije zanimao. Ne interesuje me grickanje glava pilića ili šta god da rade. Potpuno mi je svejedno", rekao je Voters.

Džek nije ostao nem na ove reči, te mu se javno obratio putem Instagrama:

"Hej, Rodžere Votersu, j*** se. Bedno je i jadno koliko si van dodira sa realnošću. Jedini način da dobiješ pažnju danas jeste da povraćaš gluposti u medijima. Moj otac je oduvek mislio da si k**** – hvala ti što si dokazao da je bio u pravu."

Nakon što je to objavio na Instagramu, istu objavu podelila je i njegova sestra Keli. Nažalost, i ona je prošle nedelje imala slične nesuglasice sa zvezdom WWE rvanja, Beki Linč, koja je u emisiji Monday Night Raw uvredila Ozijev rodni grad Birmingem.

"Neću se boriti u Birmingemu," rekla je Linč. "Jedina dobra stvar koja je odavde potekla umrla je pre mesec dana. Ali, u Ozijevu odbranu, imao je dovoljno pameti da se preseli u Los Anđeles – pravi grad. Jer da sam živela u Birmingemu, i ja bih umrla."

Keli je ove reči nazvala "nepoštovanjem" i prozvala WWE što je dopustio da se tako govori o njenom ocu.

"Beki Linč ti si bezobrazni ološ! Birmingem ne bi ni pljunuo na tebe da goriš. #birminghamzauvek," napisala je na Instagram storiju.

Sada je Keli podržala Džeka, a komentari nisu izostali:

"Kakav kreten je Rodžer Voters", "Njega ni Pink Floyd ne voli", "Ljudi se pitaju ko je Rodžer Voters, ali svi znaju ko je bio Ozi. Pametnom dovoljno", "Ljubomoran je jer nikada neće biti ni voljen ni upamćen kao Ozi", "Njegove reči su sramotne, Džek uz tebe smo", "Nije se ni pošteno ohladio, a već ga pljuje ova gnjida, sramotno", pisali su ljudi revoltirano.

Od čega je umro Ozi?

Podsetimo, legendarni frontmen Black Sabbath-a preminuo je 22. jula u 76. godini. Prema podacima iz smrtovnice, pevač je umro usled zastoja srca, akutnog infarkta miokarda, bolesti koronarnih arterija i Parkinsonove bolesti.

Iza njega su ostali supruga Šeron, ćerke Keli i Ejmi, sin Džek, kao i ćerka Džesika i sinovi Eliot i Luis iz prvog braka sa Telmom Rajli.

Kako piše Daily Mail, Ozi je želeo da bude sahranjen pored jezera na svom imanju od 250 hektara.

Nakon njegove smrti, hiljade ljudi izašle su na ulice Birmingema kako bi odale počast legendarnom muzičaru, dok je pogrebna povorka prolazila ka mostu i klupi posvećenim Black Sabbathu.

