Savet Trevisa Kelsija za one koji planiraju da zaprose? Upoznajte svoju ljubavnu priču!

Igrač američkog fudbala (35) je 3. septembra u epizodi svog podkasta ,,New Heights" podelio svoje misli o tome kako zaprositi voljenu osobu – nedelju dana nakon što su on i verenica Tejlor Svift objavili veridbu.

Kelsi je kleknuo pred pevačicu u vrtu punom ruža i cveća u svom dvorištu u Kanzas Sitiju, a romantične fotografije podelili su na Instagramu.

„Čoveče, moraš da poznaješ svoju devojku. Moraš da poznaješ svoju devojku ili svoju voljenu osobu. Moraš da ih poznaješ“, rekao je Kelsi kada su ga pitali za savet. „Ne smeš dozvoliti da te način na koji je neko drugi to uradio natera da misliš da i ti moraš isto tako.“

Travisov stariji brat, Džejson Kelsi, se odlučno složio s njim, dodajući:

„Ne možeš to pročitati u časopisu kao što je 'Cosmopolitan' i očekivati da će oni znati kakva je tvoja osoba. Moraš sam da poznaješ svoju osobu.“

Taylor Swift and Travis Kelce / Zuma Press / Profimedia Pogledaj galeriju

Trevis je odgovorio: „Možda možeš da dobiješ neke ideje iz toga kako su to drugi uradili,“

ali se Džejson (37), koji je u braku sa Kajli Kelsi od 2018. godine, nije složio i rekao:„J**š to, j**š te druge ljude.“

„Da, razumem te. Možda ti to pokrene kreativnost,“ pojasnio je Trevis.

„Ja bih samo rekao – znaj svog partnera, znaj za koga to radiš i uradi to iz pravih razloga, i sve ostalo će biti prelepo.“

Još jedna prosidba

Braća su kasnije u epizodi objavila da se i njihov producent, Brendon Borders, kojeg zovu „Pripravnik Brendon“, nedavno verio i da je verenicu zaprosio klečeći u okeanu.

„Jednom sam mislio da ću to uraditi na vodi, ali ti si to uradio,“ podelio je Trevis.

„Držeći prsten dok udaraš malim nogicama i pokušavaš da se boriš sa strujom — užasna ideja, ne preporučujem,“ našalio se Brendon tokom epizode. „To je najatletskija stvar koju sam ikada uradio u životu.“

Zahvalnica

Trevis se ranije tokom epizode zahvalio svima na ljubavi koju je dobio nakon uzbudljivih vesti o paru, dok je prekinuo ćutanje o onome što je Džejson ranije nazvao „propozicijom koja se čula širom sveta.“

„Zahvalan sam svima koji su se javili, poslali poruke, delili objave i podelili sav taj entuzijazam koji traje,“ rekao je.

„Bilo je zaista zabavno svima reći sa kim ću provesti ostatak svog života.“

Nova titula

Kada je reč o tome da Tejlor Svift oslovljava njenim novim titulom „verenicа“, Trevis je dodao:

„Da, radim to. Još uvek se osetim kao da mi je srce puno, uzbudljivi su to trenuci.“

Trevis i Tejlor (35) su svoju veridbu objavili 26. avgusta, a zajednička objava na Instagramu do sada je prikupila preko 36 miliona lajkova, prenosi People.