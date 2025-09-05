Slušaj vest

Britanska glumica Mišel Dokeri (43), zvezda serije "Downtown Abbey", srećnu vest da je u drugom stanju objavila je na crvenom tepihu svetske premijere filma "Downton Abbey - The Grand Finale" održanoj u Londonu.

Glumica se pojavila u elegantnoj haljini nežno plave boje, golih ramena, koja je istakla njen trudnički stomak i bilo je nemoguće ne primetiti da blista u danima iščekivanja da prvi put postane mama.

Naizgled jednostavna haljina je dužine do poda, a upečatljiv deo kreacije je veo od tila u istoj boji, koji je trakom od nakita pričvršćen za gornji deo haljine.

Buduća mama nosila je špicaste cipele u istoj boji i svedeni nakit, a kosu joj je bila puštena, začešljana unazad, te je otkrivala njeno prirodno lice naglašeno šminkom u prirodnijim tonovima.

Mišel Dokeri je u braku sa Džesperom Voler-Bridžom, s kojim je došla na premijeru, a dok su pozirali fotografima držali su se za ruke i nisu skidali osmeh s lica.

Mišel Dokeri sa pokojnim verenikom Džonom Foto: Profimedia

Njih dvoje su se venčali sedam godina nakon tragične smrti glumičinog verenika, koji je preminuo od opake bolesti. Zaprosio ju je 2013. godine, ali do venčanja nije došlo.

"Bili smo vernei i u srcu venčani. Tako da se smatram udovicom", rekla je tada Mišel za Guardian.

Džasper i ona su se upoznali preko zajedničkih prijatelja dok su boravili na Filmskom festivalu u Rimu, 2019. godine. Zbližili su se ubrzo, a verili su se 2022. godine. Sada čekaju prvo zajedničko dete.

(Kurir.rs/Superžena)

