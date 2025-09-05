Slušaj vest

Nedavno je otkrivena jedna dosad nepoznata strana života Čarlija Šina - bio je jedan od najvećih filantropa u Holivudu. Juče je proslavio 60. rođendan, a uskoro izlazi autobiografija i Netflixov dokumentarac o njegovom životu, u kojima će bez sumnje detaljno biti prikazani brojni usponi i padovi, piše TMZ.

Desetine miliona za pomoć drugima

Iako se poslednjih godina suočava s finansijskim poteškoćama, izvori bliski glumcu otkrili su da je u danima najveće slave, dok je zarađivao ogroman novac u seriji "Dva i po muškarca", Šin donirao između 26 i 30 miliona dolara raznim dobrotvornim udruženjima.

Njegove izdašne donacije bile su usmerene na nekoliko važnih ciljeva, uključujući organizaciju Autism Speaks, finansiranje istraživanja raka, te pomoć beskućnicima.

Anonimnost kao prioritet

Ono što je posebno zanimljivo jeste činjenica da javnost za ove donacije nije znala. Izvori tvrde da je sav novac uplaćen anonimno, i to na izričito Šinovo insistiranje. Glumac, navodno, nije želeo medijsku pažnju ni priznanje za svoja dela, već je donirao iz ličnih uverenja. Svom timu je jasno dao do znanja da o tome ne smeju da govore.

