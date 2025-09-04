Kim Kardašijan je protiv domaćih zadataka "Moja deca imaju privatni život, neka ga urade u školi"
Najpoznatija starleta na svetu Kim Kardašijan otkrila je da „ne veruje u“ domaće zadatke za svoje četvoro dece: sinova Sejnta (9) i Psalma (6), i ćerki Nort (12) i Čikago (7), objavio je Dejli mejl.
„Ne verujem u domaće zadatke“, izjavila je Kim, koja ima četvoro dece sa bivšim mužem Kanjeom Vestom (48), dok se pojavljivala u Kaijevom prenosu uživo emisije „Mafijaton 3“.
„Ali reći ću vam zašto. Deca su u školi osam sati dnevno“, nastavila je Kim, koja je nedavno kritikovana nakon što su fanovi primetili da ćerka Nort nosi bizaran „pirsing“.
„Kada dođu kući, takođe treba da se bave sportom, imaju život, provode vreme sa porodicom. Mislim da domaći zadaci treba da se ostave za školu“, dodala je zvezda, čija je sestra Kortni ranije bila kritikovana zbog svojih stavova o javnim školama.
Ima tim dadilja
Zbog brojnih poslovnih obaveza, Kim Kardašijan se oslanja na tim od desetak dadilja koje se brinu o njenoj deci. Prema pisanju „The Sun“-a, svaka od njih zarađuje preko 100.000 dolara godišnje, što Kim košta milione, ali s obzirom na njeno bogatstvo od oko 1,7 milijardi dolara, taj iznos joj ne predstavlja problem.
Radi se o izuzetno zahtevnom poslu. Smene traju po 12 sati, često počinju već u 6 ujutru, a neke dadilje su dežurne i noću. Kada deca putuju kod oca Kanjea Vesta, uvek ih prati bar jedna dadilja.
