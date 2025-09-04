Zvezda 90-ih stala ponovo na binu i zapušila usta svima: Raskošnim oblinama zapalila maštu publike (Foto)
Muzička zvezda Neli Furtado je još jednom pokazala da je ne pogađaju kritike o njenom izgledu. Na festivalu Superblum u Nemačkoj, 46-godišnja pevačica je nastupila u kratkoj mini haljini koja je isticala njene obline i privlačila sve poglede.
Dok su mrzitelji komentarisali njenu figuru, Neli je samouvereno hodala po bini, nasmejana i puna energije. Publika je bila oduševljena, a fanovi na društvenim mrežama su je zasipali porukama podrške.
„Žensko telo se menja, to je prirodno. Bila je lepa tada i lepa je sada“, napisao je jedan obožavalac, a sličnih komentara bilo je na hiljade, piše Dejli mejl.
Nastup je usledio samo nedelju dana nakon što je Furtado na duhovit način odgovorila na kritike – na jednom koncertu je izašla na scenu u majici sa optičkom iluzijom i printom vitke figure u krop topu i suknji. Ovim je jasno poručila da ne želi da živi po tuđim standardima lepote.
Pevačica, koja je stekla svetsku slavu krajem 90-ih i početkom 2000-ih hitovima poput „Maneater“ i „Promiscuous“, poslednjih meseci sve više ističe važnost pozitivnog stava prema telu.
U galeriji pogledajte kako Neli Furtado sada izgleda:
Početkom godine otkrila je da nikada nije imala kozmetičke procedure niti filere, osim što je nedavno ugradila zubne vinire na gornjoj vilici.
„Ove godine sam shvatila koliki pritisak nosi moj posao, ali istovremeno sam pronašla novi nivo ljubavi prema sebi i unutrašnjeg samopouzdanja“, iskreno je tada podelila sa svojim pratiocima.
(Kurir.rs/Showbuzz)
