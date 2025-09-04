Slušaj vest

Muzička zvezda Neli Furtado je još jednom pokazala da je ne pogađaju kritike o njenom izgledu. Na festivalu Superblum u Nemačkoj, 46-godišnja pevačica je nastupila u kratkoj mini haljini koja je isticala njene obline i privlačila sve poglede.

Dok su mrzitelji komentarisali njenu figuru, Neli je samouvereno hodala po bini, nasmejana i puna energije. Publika je bila oduševljena, a fanovi na društvenim mrežama su je zasipali porukama podrške.

Neli Furtado pleše ne bini i ne mari za kilograme
Neli Furtado pleše ne bini i ne mari za kilograme Foto: James Warren / imago stock&people / Profimedia

„Žensko telo se menja, to je prirodno. Bila je lepa tada i lepa je sada“, napisao je jedan obožavalac, a sličnih komentara bilo je na hiljade, piše Dejli mejl.

Nastup je usledio samo nedelju dana nakon što je Furtado na duhovit način odgovorila na kritike – na jednom koncertu je izašla na scenu u majici sa optičkom iluzijom i printom vitke figure u krop topu i suknji. Ovim je jasno poručila da ne želi da živi po tuđim standardima lepote.

Neli Furtado u haljini sa optičkom iluzijom
Neli Furtado u haljini sa optičkom iluzijom Foto: FARRELL / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Pevačica, koja je stekla svetsku slavu krajem 90-ih i početkom 2000-ih hitovima poput „Maneater“ i „Promiscuous“, poslednjih meseci sve više ističe važnost pozitivnog stava prema telu.

U galeriji pogledajte kako Neli Furtado sada izgleda:

Neli Furtado Foto: Michael Palmer / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Jeremy Smith / Zuma Press / Profimedia

Početkom godine otkrila je da nikada nije imala kozmetičke procedure niti filere, osim što je nedavno ugradila zubne vinire na gornjoj vilici.

Neli Furtado na vrhuncu slave
Neli Furtado na vrhuncu slave Foto: Jeremy Smith / Zuma Press / Profimedia

Ove godine sam shvatila koliki pritisak nosi moj posao, ali istovremeno sam pronašla novi nivo ljubavi prema sebi i unutrašnjeg samopouzdanja“, iskreno je tada podelila sa svojim pratiocima.

(Kurir.rs/Showbuzz)

Neli Furtado u haljini sa optičkom iluzijom
profimedia-1028654689.jpg
neli-furtado-profimedia0124996525.jpg
Kim Katral se pojavila na minut u seriji And just like that

