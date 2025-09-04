Neli Furtado pleše ne bini i ne mari za kilograme

Muzička zvezda Neli Furtado je još jednom pokazala da je ne pogađaju kritike o njenom izgledu. Na festivalu Superblum u Nemačkoj, 46-godišnja pevačica je nastupila u kratkoj mini haljini koja je isticala njene obline i privlačila sve poglede.

Dok su mrzitelji komentarisali njenu figuru, Neli je samouvereno hodala po bini, nasmejana i puna energije. Publika je bila oduševljena, a fanovi na društvenim mrežama su je zasipali porukama podrške.

Foto: James Warren / imago stock&people / Profimedia

„Žensko telo se menja, to je prirodno. Bila je lepa tada i lepa je sada“, napisao je jedan obožavalac, a sličnih komentara bilo je na hiljade, piše Dejli mejl.

Nastup je usledio samo nedelju dana nakon što je Furtado na duhovit način odgovorila na kritike – na jednom koncertu je izašla na scenu u majici sa optičkom iluzijom i printom vitke figure u krop topu i suknji. Ovim je jasno poručila da ne želi da živi po tuđim standardima lepote.

Foto: FARRELL / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Pevačica, koja je stekla svetsku slavu krajem 90-ih i početkom 2000-ih hitovima poput „Maneater“ i „Promiscuous“, poslednjih meseci sve više ističe važnost pozitivnog stava prema telu.

Foto: Michael Palmer / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Jeremy Smith / Zuma Press / Profimedia

Početkom godine otkrila je da nikada nije imala kozmetičke procedure niti filere, osim što je nedavno ugradila zubne vinire na gornjoj vilici.

Foto: Jeremy Smith / Zuma Press / Profimedia

„Ove godine sam shvatila koliki pritisak nosi moj posao, ali istovremeno sam pronašla novi nivo ljubavi prema sebi i unutrašnjeg samopouzdanja“, iskreno je tada podelila sa svojim pratiocima.

