Brus Vilis, akciona zvezda koja je obeležila čitavu generaciju filmovima poput "Umri muški" i brojnih holivudskih klasika, danas vodi najtežu životnu bitku.

U svojoj 70. godini živi sa frontotemporalnom demencijom (FTD), progresivnim oboljenjem mozga koje mu je u potpunosti promenilo život i svakodnevicu njegove porodice.

Još u martu 2022. godine njegova porodica je saopštila da se povlači iz glume zbog afazije, poremećaja koji mu je otežavao komunikaciju. Manje od godinu dana kasnije stigla je bolna potvrda da se bolest razvila u FTD, neizlečivu i agresivnu formu demencije.

Za razliku od Alchajmera, FTD prvo pogađa govor, ponašanje i ličnost, dok problemi sa pamćenjem dolaze kasnije.

Glumčev dugogodišnji prijatelj i tvorac serije „Moonlighting“, Glen Gordon Karun, opisao je koliko je bolest razorila čoveka koji je nekada zračio neiscrpnom energijom: „Ako ste ikada proveli vreme sa Brusom, znali ste da niko nije imao više radosti u životu od njega. A sada izgleda kao da na svet gleda kroz zatamnjeno staklo.“

Porodica je 2023. priznala da je njegovo stanje brzo krenulo nizbrdo. Sve češće su se javljali trenuci kada Brus nije prepoznavao drage i poznate ljude, što najbolje oslikava težinu bolesti.

Porodica bira radost, a ne tugu

Uprkos svemu, Vilisovi najmiliji odlučili su da ne dozvole da očaj zavlada. Večeri i dalje provode u toplini doma, uz osmehe, zajedničke večere, muziku i ples, dok pažljivo čuvaju svaki trenutak prepoznatljivog Brusa.

Njegova supruga Ema Heming Vilispreuzela je ulogu i životne saputnice i negovateljice – zadatak koji je, kako priznaje, jednako usamljujući koliko i izložen tuđim osudama. U iskrenom intervjuu za ABC kod Dajane Sojer, Ema je otkrila da je donela odluku da supruga premesti u jednospratnu kuću prilagođenu njegovim potrebama, sa stalnom medicinskom negom.

Iako je ta odluka izazvala polemike na mrežama, Ema je stala iza nje:

– Znala sam da bi Brus želeo da naše ćerke odrastaju u okruženju koje odgovara njihovim potrebama, a ne njegovim.

Dodala je i da svakodnevni život podrazumeva niz odricanja – od smanjivanja buke do otkazivanja dečjih druženja za njihove ćerke, Mabel (13) i Evelyn (11). Ema često govori i o osudi sa kojom se suočavaju oni koji brinu o obolelima:

– Previše često ljudi koji nemaju ovo iskustvo prvi sude drugima – poručila je, naglašavajući važnost empatije. Njene reči snažno su odjeknule, a među prvima joj je javno zahvalila i Talula Vilis, Brusova ćerka iz braka sa Demi Mur.

Snaga porodice

Ono što posebno ističe ovu priču jeste ujedinjenost cele porodice – supruga Ema, njihove dve ćerke, Demi Muri tri starije ćerke, Rumer, Skaut i Talula, svi zajedno bdiju nad Brusom, pružajući mu ljubav i pažnju.

Iako se više neće pojavljivati na filmskom setu, Brusova životna borba danas inspiriše milione. Njegova dijagnoza skrenula je pažnju javnosti na oboljenje koje je i dalje u senci Alchajmera, i na mukotrpnu svakodnevicu mnogih porodica širom sveta.

Frontotemporalna demencija nema leka, ali priča porodice Vilis svedoči o snazi ljubavi i istrajnosti da se i u najmračnijim trenucima pronađe tračak radosti. Kako Ema kaže – svaki trag starog Brusa danas je pravo malo blago.

