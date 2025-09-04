Slušaj vest

Princeza od Velsa, Kejt Midlton, iznenadila je sve novim izgledom prilikom posete Prirodnjačkom muzeju u Londonu, gde je zajedno s princom Vilijamom obišla vrtove ovog prestižnog muzeja.

Iako je povod posete bio edukativnog karaktera – učenje o vrtovima koji se koriste za istraživanje i obrazovne programe – pažnju javnosti privukla je njena nova frizura. Umesto prepoznatljive tamnosmeđe kose, princeza se pojavila sa osveženim, svetlijim nijansama i blago plavičastim pramenovima.

Nova frizura koja je postala viralna

Promena je prvi put primećena prošle nedelje dok je Kejt išla na nedeljnu misu, ali tek sada javnost ima potpuni uvid u njen novi izgled. Fotografije sa događaja postale su viralne, a obožavaoci širom sveta komentarišu kako joj nova boja i stil osvežavaju lice.

Pogledajte u galeriji njenu novu frizuru:

Psihoterapeutkinja Eloise Skinner istakla je za britanske medije: „Vidljiva promena može biti simbol novog početka.“

Promene u životu princeze

Ova transformacija dolazi nakon teškog perioda u životu princeze, koja se prošle godine suočila sa dijagnozom kancera. Takođe, porodica se preselila iz Foresta Lodge, za koji su rekli da je njihova „kuća zauvek“.

Nije poznato da li je kosa princeze obojena ili je jednostavno posvetlela od sunca, ali jedno je sigurno – nova frizura odiše svežinom i novim životnim poglavljem.

Podsećanje na frizerske transformacije iz prošlosti

Kejt je i ranije umela da iznenadi promjenama stila. Još 2012. godine pažnju je privukla bujna kosa sa šiškama preko čela i uvijenim krajevima, što je bio potpuni zaokret u odnosu na njen raniji jednostavni izgled iz ranih 2000-ih.

