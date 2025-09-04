Istina o vezi Pamele Anderson i Lijama Nisona: Nije raskid, vest je još gora!
Kad su se tek pojavile glasine o vezi Pamele Anderson i Lijama Nisona, svet je bio toliko raznežen i očaran da nije uopšte dovodio u pitanje šta znače njihovi osmesi, pogledi i zagrljaji.
Stručnjaci za govor tela su napominjali da, iako se poštuju, ne deluje kao da su oni zajedno, a sada izvori bliski glumcima to na neki način potvrđuju. Navodna ljubav zvezda rimejka filma "Goli pištolj" mogla bi stvarno da bude marketinški trik!
Kako piše TMZ, iza plana da nas Pamela Anderson i Lijam Nison ubede da su zaljubljeni stoje Paramount i portparoli popularnih glumaca i ne samo što oni nisu u vezi nego se nisu videli više od godinu dana.
– Rečeno nam je da Pamela i Lijam nisu čak ni videli jedno drugo od trenutka kada su se kamere isključile u junu 2024. do početka promotivne turneje više od godinu dana kasnije, u julu 2025. godine – piše ovaj tabloid.
Ukratko, portal tvrdi da je odnos glumaca strogo poslovan, bez trunke romantike.
Ako je to istina, uspelo im je jer je "Goli pištolj" bioskopski hit i do sada je zaradio duplo više od uložena 42 miliona dolara.
Međutim, People, koji je nakon mnogo spekulacija prvi i objavio da su Pamela Anderson i Lijam Nison u vezi, insistira na tome da su oni zaista pronašli ljubav jedno u drugom.
– Sve između njih je bilo iskreno. Nijedno od njih dvoje ne bi učestvovalo u marketinškom triku. Ne treba im takav publicitet – tvrdi za ovaj list izvor blizak holivudskim zvezdama. – Njihova veza nije samo predstava. Imaju istinsku povezanost. Nema razloga da glume nešto tako.
(Kurir.rs/Glossy)
