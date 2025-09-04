Slušaj vest

Kad su se tek pojavile glasine o vezi Pamele Anderson i Lijama Nisona, svet je bio toliko raznežen i očaran da nije uopšte dovodio u pitanje šta znače njihovi osmesi, pogledi i zagrljaji.

Stručnjaci za govor tela su napominjali da, iako se poštuju, ne deluje kao da su oni zajedno, a sada izvori bliski glumcima to na neki način potvrđuju. Navodna ljubav zvezda rimejka filma "Goli pištolj" mogla bi stvarno da bude marketinški trik!

1/10 Vidi galeriju Pamela Anderson na dodeli SAG nagrada Foto: Stewart Cook for SA / Shutterstock Editorial / Profimedia, River / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, BDGSAGW/Broadimage / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kako piše TMZ, iza plana da nas Pamela Anderson i Lijam Nison ubede da su zaljubljeni stoje Paramount i portparoli popularnih glumaca i ne samo što oni nisu u vezi nego se nisu videli više od godinu dana.

– Rečeno nam je da Pamela i Lijam nisu čak ni videli jedno drugo od trenutka kada su se kamere isključile u junu 2024. do početka promotivne turneje više od godinu dana kasnije, u julu 2025. godine – piše ovaj tabloid.

Ukratko, portal tvrdi da je odnos glumaca strogo poslovan, bez trunke romantike.

Pamela Anderson i Lijam Nison Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Ako je to istina, uspelo im je jer je "Goli pištolj" bioskopski hit i do sada je zaradio duplo više od uložena 42 miliona dolara.

Međutim, People, koji je nakon mnogo spekulacija prvi i objavio da su Pamela Anderson i Lijam Nison u vezi, insistira na tome da su oni zaista pronašli ljubav jedno u drugom.

– Sve između njih je bilo iskreno. Nijedno od njih dvoje ne bi učestvovalo u marketinškom triku. Ne treba im takav publicitet – tvrdi za ovaj list izvor blizak holivudskim zvezdama. – Njihova veza nije samo predstava. Imaju istinsku povezanost. Nema razloga da glume nešto tako.

VIDEO: Frizura kao Pamelina: