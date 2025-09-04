Slušaj vest

Lejdi Gaga je otkazala nastup u Majamiju nekoliko minuta pre nego što je trebalo da izađe na binu. U sredu, 3. septembra, 39-godišnja pevačica je vest o otkazivanju koncerta objavila na Instagramu.

"Pozdrav svima, jako mi je žao, ali moram da odložim večerašnji nastup u Majamiju", objavila je. Kako je objasnila, njen "glas je bio izuzetno napet" tokom probe u utorak, 2. septembra, i vokalnog zagrevanja u sredu, 3. septembra. Dodala je da su joj i lekar i vokalni trener savetovali da ne nastupa.

Foto: Printscreen/ Instagram/ ladygaga

Nije htela da ošteti glasne žice

Lejdi Gaga je dodala da iako je otkazivanje u poslednjem trenutku bila "teška i mučna odluka", nije htela da trajno ošteti glasne žice.

Lejdi Gaga Foto: Dilson Silva / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Postoji značajan rizik na temelju svih naših kombinovanih iskustava s koncertom poput našeg, a kao što znate, pevam uživo svako veče - i iako je ovo bila teška i mučna odluka, više bih se bojala dugoročnih implikacija na moj glas", rekla je. "Nadam se da možete da mi oprostite i prihvatite moje najiskrenije izvinjenje zbog bilo kakvog razočaranja i neprijatnosti."

Lejdi Gaga Foto: Dilson Silva / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Objaviće novi datum

Trebalo je da se koncert Lejdi Gage održi u Kaseya Centru, a mesto održavanja potvrdilo je njeno otkazivanje objavom na društvenim mrežama. Takođe su podelili da će "informacije o pomerenom datumu i postupku povraćaja novca uskoro biti objavljene".

Inače, Lejdi Gaga je trenutno na turneji Mayhem Ball.

Video: Filip Baloš i Lejdi Gaga u Veneciji