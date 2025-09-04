Slušaj vest

Kreatori kultne animirane serije "South Park", Trej Parker i Mat Stoun, ponovo su podigli prašinu nastavkom svog satiričnog obračuna s Donaldom Trampom, a ovog puta su otišli korak dalje. Nakon što su američkog predsednika prikazali u romantičnoj vezi sa sotonom, sada su otkrili da "par" očekuje prinovu.

Početak bizarne romanse

Sve je počelo u 27. sezoni serije, gde je 79-godišnji Tramp prikazan s mikropenisom, a njegovo stvarno lice montirano je na animirano telo. U epizodi koja je uzburkala američku javnost Tramp se udvara đavolu, koji mu u jednom trenutku kaže: "Nisam raspoložen trenutno. Još jedna nasumična kučka komentarisala je na mom Instagramu da si na Epstajnovoj listi." Sotona se takođe požalio kako je Trampov penis toliko mali da "ništa ne može da vidi".

Šokantan preokret: Đavo je trudan

U najnovijoj epizodi radnja dobija neverovatan zaplet. Obraćajući se okupljenima, Sotona objavljuje: "Svi želite da znate istinu, dobro. Zajedno smo. Zajedno smo mesecima i želim da ga ostavim, ali ne mogu jer... Trudan sam. Tako da sada svi znate, primoran sam da ostanem u ovoj situaciji još nekoliko godina."

Vest je odmah prenela i animirana verzija Fox News-a. "Sotona kaže da je zarobljen u Beloj kući jer je trudan", izvestio je voditelj, a kasnije potvrdio: "Fox News sada može da potvrdi... Donald Tramp je sve ovo vreme spavao sa Sotonom. Svima koji su mislili da Tramp nije spavao sa Sotonom. Evo vam!"

U studiju je potom nastalo slavlje uz šampanjac, a za komentar su nazvali muzičara Kida Roka, inače Trampovog pristalicu. "Iskreno, nisam mislio da je predsednik spavao sa Sotonom, ali sada kada znam da je to radio sve ovo vreme, jednostavno sam tako srećan", izjavio je animirani Kid Rok.

Sukob van ekrana

Ovaj satirični prikaz samo je nastavak dugogodišnjeg sukoba između kreatora "South Parka" i Trampove administracije. Trampov portparol Tejlor Rodžers ranije je izjavio: "Licemerju levice zaista nema kraja - godinama su napadali South Park zbog onoga što su nazivali 'uvredljivim' sadržajem, ali odjednom hvale seriju. Ova serija nije relevantna više od 20 godina i drži se na tankoj niti s neinspirativnim idejama u očajničkom pokušaju da privuče pažnju."

S druge strane, jedan od kreatora serije Trej Parker na panelu Comic-Cona u San Dijegu sarkastično se "izvinio" Trampu. Gledajući ozbiljno u kameru, kratko je poručio: "Užasno nam je žao."

