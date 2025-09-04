Slušaj vest

Potresan film, zasnovan na istinitoj priči, "The Voice of Hind Rajab", dobio je 23-minutne ovacije nakon premijere na Filmskom festivalu u Veneciji. To su najduže ovacije u istoriji ovog festivala.

"The Voice of Hind Rajab" režirala je tuniska redateljka Kaouther Ben Hanija, koja je bila nominovana za Oskara za najbolji dokumentarac "Four Daughters" 2024. godine.

Film prati istinitu priču o Hind Radžab, palestinskoj devojčici iz Gaze koju je ubila IDF (Izraelske obrambene snage) tokom izraelske invazije na pojas Gaze. Ovacije od 23 minuta bile su ispraćene i uzvicima "sloboda Palestini".

O čemu je reč?

Radnja filma prati volontere Crvenog polumeseca koji primaju hitan poziv. Šestogodišnja devojčica zarobljena je u automobilu pod napadom Izraelskih obrambenih snaga u Gazi i moli za pomoć. Dok pokušavaju da je održe na liniji, čine sve što mogu kako bi joj dostavili kola hitne pomoći.

Film prati istinitu priču o Hind Radžab, palestinskoj devojčici iz Gaze koju je ubila IDF Foto: Printscreen YouTube

Glumačku postavu čine Sadža Kilani, Klara Huri, Motaz Malhis, Amer Hlehel. Film je sniman u Tunisu, a niz holivudskih zvezda su izvršni producenti – Bred Pit, Hoakin FIniks, Runi Mejra, Džonatan Glejzer i Alfonso Kuaron.

"Kad sam čula audio, morala sam da snimim ovaj film"

Rediteljka filma Kaouther Ben Hania otkrila je zbog čega je snimila ovaj film.

Rediteljka filma s fotografijom Hind Radžab Foto: Li Jing / Xinhua News / Profimedia

"Bila sam usred kampanje za Oskara za film 'Four Daughters' i mentalno se pripremala da konačno uđem u pretprodukciju filma koji sam pisala deset godina. Tada sam čula audio snimak Hind Radžab kako moli za pomoć. Do tada se njen glas već proširio internetom. Kontaktirala sam Crveni polumesec i zamolila ih da mi dozvole da čujem ceo audio.

Hoakin Finiks na premijeri filma "The Voice of Hind Rajab" Foto: Cinzia Camela / LiveMedia / imago stock&people / Profimedia

Trajao je oko 70 minuta i bio je potresan. Nakon što sam ga poslušala, znala sam, bez sumnje, da moram sve ostalo da ostavim. Moram da snimim ovaj film. Dugo sam razgovarala s Hindinom majkom, sa stvarnim ljudima koji su bili na drugom kraju te veze, onima koji su pokušali da joj pomognu", rekla je.

HInd Radžab Foto: Printscreen YouTube

100% na Rotten Tomatoes-u

Film nazivaju snažnom i potresnom dramom i ključnim delom za pokret oslobađanja Palestine. Trenutno na Rotten Tomatoes-u ima ocenu 100%. Potvrđeno je i da je film zvanično Tunisov predstavnik za Oskara za najbolji međunarodni film, stoga još samo stoji pitanje hoće li Akademija nominovati ovaj film.

Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

U svojoj recenziji, Dejmon Vajs iz Deadlinea nazvao je film "izvanrednim". "Film koji koristi filmska sredstva - krupne kadrove iz ruke i kameru koja korača okolo poput budućeg oca - kako bi izneo svoju poentu", napisao je.

Također je primetio: "Ovaj film nije o tome kako ili kada, već o tome zašto."

