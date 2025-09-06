Monik Pendleberi i Dejvid Duhovni na Tribeka festivalu u Njujorku

Glumac kog znamo iz serije "Dosije X", Dejvid Duhovni (65), potvrdio je brak sa partnerkom Monik Pendlebari. Naime, tokom gostovanja u jednoj emisiji, holivudski glumac nije krio srećne vesti. Sve je poteklo od pitanje voditeljke.

- Usput, ove godine ste se venčali. Čestitamo! - rekla mu je voditeljka.

Dejvid Duhovni je potvrdio.

- Jesam, u februaru. Hvala vam - odgovorio je on.

Ljubavna priča Dejvida Duhovnog i Monik Pendlebari

Dejvid Duhovni i Monik Pendlebari, inače cvećarka po profesiji, su svoju emotivnu vezu držali u tajnosti i nisu javno objavili veridbu. Par je navodno započeo vezu još 2017. godine.

Oni su retko viđani zajedno u javnosti, ali su se pojavili zajedno u Njujorku u septembru 2024. godine.

Pre toga, u januaru 2024. godine, prisustvovali su utakmici Los Anđeles Lejkersa protiv Oklahome Siti Tandera, zajedno su prošetali crvenim tepihom na premijeri filma u kom igra Dejvid Duhovni "You people" u januaru 2023. godine, kao i na Filmskom festivalu u Tribeki iste godine.

Veze Dejvida Duhovnog

Dejvid Duhovni je ranije bio u braku sa glumicom Tea Leoni (59), sa kojom ima dvoje dece - ćerku Vest i sina Kida.

Bivši supružnici bili su u braku od 1997. do 2014. godine, a razdvojili su se 2008. godine. Za to vreme, Tea Leoni je počela da se zabavlja sa kolegom iz serije "Madam secretary", Timom Dalim, 2014. godine, a njihovo venčanje održano je ranije ove godine.

Ono što je interesantno jeste da je Dejvid Duhovni pre ravno 10 godina izjavio da ne može da zamisli da se opet oženi. Ipak, po svemu sudeći, naišla je žena njegovog života zbog koje je promenio mišljenje.

Tea Leoni i Dejvid Duhovni Foto: Chris DELMAS / Visual / Profimedia

- Mislim da ne želim da budem ponovo oženjen. Samo osećam da sam star! - izjavio je on za medije tada, 2015. godine.

U to vreme je dodao da nema nikakvih žaljenja zbog svoje prošlosti.

- Moj brak i moja porodica su jedan od najsrećnijih delova u istoriji mog života. Nikada ne bih to menjao. Ne razumem zašto ljudi pokušavaju da prepravljaju svoju istoriju - pričao je Dejvid Duhovni i o ovom svom poglavlju u životu.

