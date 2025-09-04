Slušaj vest

Slavni modni dizajner Đorđo Armani umro je u 91. godini.

Italijanski dizajner je preminuo u miru, okružen porodicom, saopštila je modna kuća Armani.

„U ovoj kompaniji, oduvek smo se osećali kao deo porodice. Danas, sa dubokom emocijom, osećamo prazninu koju je ostavio onaj koji je osnovao i negovao ovu porodicu sa vizijom, strašću i posvećenošću, ali upravo u njegovom duhu mi – zaposleni i članovi porodice koji su oduvek radili uz gospodina Armanija – obavezujemo se da ćemo čuvati ono što je izgradio i nastaviti da vodimo njegovu kompaniju u njegovo ime, sa poštovanjem, odgovornošću i ljubavlju“, stoji u saopštenju modne kuće Armani.

U galeriji pogledajte fotografije Đorđa Armanija:

1/6 Vidi galeriju Umro Đorđo Armani Foto: Peter PARKS / AFP / Profimedia, Angelo Deligio / Zuma Press / Profimedia, ROLF RICK / AFP / Profimedia

Slavni italijanski dizajner bio je među najuticajnijim imenima u svetu mode, a iza sebe ima više od 60 godina karijere. Detinjstvo mu je obeležio rat, a snovi su mu se promenili nakon što je upisao studije. Karijeru je započeo u robnoj kući, a sve se promenilo nakon što je s partnerom osnovao svoju modnu kuću. Njegov brend je već godinama omiljen među modnim znalcima i slavnim osobama koje rado nose njegove kreacije na crvenim tepisima.

Armani je rođen 11. jula 1934. godine u Pjačenci, u Italiji. Odrastao je u skromnoj porodici - njegov otac Ugo je radio kao službenik, a majka Marija je bila domaćica. Đorđo je rođen kao srednje dete, imao je starijeg brata Serđa i mlađu sestru Rosanu, s kojima je kasnije i sarađivao. S obzirom na to da su najviše vremena provodili s majkom, koja im je često priređivala lutkarske predstave, Đorđo se vrlo rano zaljubio u modu.

Video: Armani Code parfem