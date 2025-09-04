Slušaj vest

Vest o smrti slavnog modnog dizajnera Đorđa Armanija objavila je modna kuća Armani.

„U ovoj kompaniji, oduvek smo se osećali kao deo porodice. Danas, sa dubokom emocijom, osećamo prazninu koju je ostavio onaj koji je osnovao i negovao ovu porodicu sa vizijom, strašću i posvećenošću, ali upravo u njegovom duhu mi – zaposleni i članovi porodice koji su oduvek radili uz gospodina Armanija – obavezujemo se da ćemo čuvati ono što je izgradio i nastaviti da vodimo njegovu kompaniju u njegovo ime, sa poštovanjem, odgovornošću i ljubavlju“, stoji u njihovom saopštenju.

Đorđo Armani je prošle godine za magazin Bloomberg otkrio šta će biti s modnim magnatom nakon njegovog odlaska, budući da modni dizajner nikada nije imao decu.

Već neko vreme Armanijevo carstvo glavna je tema u svetu visoke mode, a Đorđo se godinama odupirao preuzimanju od strane drugog konglomerata kako bi Armani ostao nezavisan.

- Trenutno ne predviđam preuzimanje od strane velikog luksuznog konglomerata. Ali, kao što sam rekao, ne želim ništa da isključim a priori jer bi to bio "nepreduzetnički" postupak - rekao je tada za magazin Bloomberg.

Armani je kontrolisao gotovo ceo Đorđo Armani SpA, neto vrednosti od 6,6 milijardi dolara prema Bloomberg Billionaires Indexu. Njegovo carstvo, kao i Salvatore Ferragamo SpA, Prada SpA, Moncler SpA i Ermenegildo Zegna NV neki su od retkih modnih brendova koji su ostali nezavisni i u porodičnom vlasništvu.

Većinu luksuznih modnih brendova kupio je Francuz Bernar Arno, najbogatiji čovek na svetu. Kao kontrolni deoničar LVMH-a svoje ogromno bogatstvo je stekao okupivši nekih 75 marki, poput Fendija, Bvlgarija i ostalih.

- Kada je reč o nasleđivanju, mislim da bi najbolje rešenje bila grupa ljudi od poverenja koji su mi bliski i koje sam izabrao - izjavio je tada Armani, ukazujući na vođstvo fondacije svoje kompanije, posebno na Lea Dell‘Orca.

