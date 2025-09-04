Slušaj vest

Legendarni dizajner Đorđo Armani umro je u 91. godini. Već tokom leta bilo je jasno da mu je zdravlje ugroženo jer je po prvi put izostao sa dva revijalna prikazivanja na Milanskoj Nedelji mode. To se prvi put desilo u njegovoj višedecenijskoj karijeri.

Foto: MATTEO CORNER/ANSA

Italijanski mediji tokom juna preneli su da je Armani imao kratak boravak u bolnici u Milanu. Kako je istaknuto u saopštenju modne kuće, Armani je i ovog puta radio sa svojom uobičajenom posvećenošću na kolekcijama. Revije su prikazale modele za proleće-leto 2026, a njegov dugogodišnji saradnik i direktor muške mode, Leo Del’Orko, izaći će na završni naklon umesto njega.

Poglavlje u istoriji mode

Ovo je prvi put da je Armani propustio jednu od svojih modnih revija tokom karijere koja traje duže od pet decenija. Još prošle godine nagovestio je da razmišlja o povlačenju u godinama koje dolaze.

1/6 Vidi galeriju Umro Đorđo Armani Foto: Peter PARKS / AFP / Profimedia, Angelo Deligio / Zuma Press / Profimedia, ROLF RICK / AFP / Profimedia

Carstvo "Kralja Đorđa"

Đorđo Armani, poznat i kao "Re Giorgio" – Kralj Đorđe, izgradio je pravu imperiju u svetu luksuzne mode. Rođen 1934. u Pjaćenci, na severu Italije, najpre je studirao medicinu, ali je ubrzo zakoračio u modni svet i 1975. osnovao sopstvenu modnu kuću zajedno sa svojim pokojnim partnerom Serđom Galeotijem.

Danas brend Armani obuhvata više linija – od visoke mode, preko prêt-à-porter kolekcija, do aksesoara, kozmetike, nakita, enterijera i luksuznih hotela u svetskim metropolama poput Milana, Pariza, Njujorka, Tokija, Seula i Šangaja.