Kralj elegancije Đorđo Armaniveoma retko je davao intervjue, a još ređe otkrivao tajne savršenog stila, te svaka njegova reč ima težinu i nepogrešivo pokazuje pravac u kom dobro stilizovana žena treba da ide.

Svaka njegova kolekcija iznova je oživljavala klasiku i ponovo joj davala na ceni. Armani se poslednjih godina vraćao svojim korenima - odnosno minimalizmu i klasičnom dizajnu koji prevazilazi vreme i mesto.

Novinari "Vogue"su svojevremeno upitali Armanija kojih to pet komada svaka dama mora ima u svom ormaru, a evo šta je to izdvojio car italijanske mode. Kao najvažniji komad u ormaru svake žene Đorđo Armani je izdvojio kvalitetnu jaknu.

Dđorđo Armani preminuo je u 91. godini Foto: Shutterstock

- Za mene je jakna kamen temeljac kako ženske, tako i muške garderobe. To je svestran komad, koji sam dizajnirao tako da bude ležerna, udobna i iznad svega da ne sputava. Nestrukturirane jakne koje sam 80-ih godina dizajnirao za muškarce i žene postale su moj zaštitni znak, a čini se da sve ostalo proizlazi iz ovog jednostavnog komada kog stalno modno preispitujem i revidiram - otkrio je dizajner.

Na visoko drugo mesto pozicionirao je udobno odelo, a njegovu listu neophodnih komada u ormaru svake žene dopunili su i obična T-majica, ženstvena bluza i dugačak kaput.

