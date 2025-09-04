Slušaj vest

Velika prekretnica u životu Đorđa Armanija dogodila se 1966. godine, kada je na odmoru upoznao mladog dizajnera Serđa Galeotija – čoveka koji će postati njegova najveća ljubav i najvažniji saradnik. Galeoti se uskoro seli u Milano kako bi bio uz Armanija, a njih dvojica postaju nerazdvojni.

Umro slavni dizajner Đorđo Armani

1/6 Vidi galeriju Umro Đorđo Armani Foto: Peter PARKS / AFP / Profimedia, Angelo Deligio / Zuma Press / Profimedia, ROLF RICK / AFP / Profimedia

Upravo zahvaljujući Serđevoj podršci i veri u njegov talenat, Armani 1975. godine napušta dotadašnji posao i zajedno sa njim osniva sopstveni brend Giorgio Armani. Serđo preuzima ulogu poslovnog direktora i vodi finansije, dok Đorđo stvara. Početni kapital dolazi delom i od prodaje Armanijevog automobila – simboličan početak jedne modne imperije.

Iznenadna smrt

Nažalost, njihovo partnerstvo prekinuto je 1985. godine, kada Serđo iznenada umire od srčanog udara. Armani je bio slomljen gubitkom, ali nastavlja dalje, veran obećanju koje mu je dao – da će uspeti i izgraditi nešto veliko.

Njihova prva kolekcija bila je namenjena muškarcima, a potom su usledile i ženske linije, u duhu elegancije, jednostavnosti i savršenog kroja.

Đorđo Armani Foto: MATTEO CORNER/ANSA

Sve to delo je čoveka koji i danas tvrdi: "Razlika između stila i mode je u kvalitetu."

Na prvim Armanijevim revijama muškarci su nosili džins, tvid i sportsku odeću u dotad neuobičajenim bojama, dok su žene delovale poput oličenja elegancije. Sam Armani kaže:

"Biti elegantan ne znači biti upečatljiv, već ostati ljudima u sećanju."