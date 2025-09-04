Slušaj vest

Srpska manekenka Ivana Stanković bila je muza Đorđa Armanija. Saradnja sa njim promenila joj je tok karijere. Bila je zaštitno lice njegovog brenda.

1/6 Vidi galeriju Umro Đorđo Armani Foto: Peter PARKS / AFP / Profimedia, Angelo Deligio / Zuma Press / Profimedia, ROLF RICK / AFP / Profimedia

Nedavno je za Kurir govorila o ovoj kultnoj saradnji:

"Donatela odabrala za Versaće. Bio je jun i ona je odabrala sedam, osam modela i tu sam bila ja za one čuvene stepenice na Španskom trgu. Ja sam inače prezirala te španske stepenice jer su tako glatke da je to strašno. Tad sam i zaboravila za koga radim (smeh), bilo mi je bitno samo da ne padnem. Što se tiče Armanija, ja sam bila njegovo zaštitno lice i tako je sve i krenulo. Uvek sam sanjala o uspehu koji se nije dešavao onom brzinom kojom sam ja očekivala. Svi su želeli da sarađuju sa mnom, a nešto mi je falilo i uzimali su druge. Onda je usledila situacija kao na filmu.

Armani je mene hteo da angažuje nekoliko puta, ali je odbijao. Onda je na kraju pozvao još jednom i moji iz agencije su me poslali. Ulazim ja kod njega, obučena u njegovom nekom modelu i tu su bili njegovi najbliži saradnici. Gleda on mene, gleda, šta to na meni ne valja. Imala sam sve. Lepotu, visinu, držanje, ali nešto fali. On je bukvalno ustao, prišao mi pokupio kosu s lica i reko "To!". Rekao mi je da se ošišam i da mogu da radim s njim. Mnogi su me i pre njega savetovali da to uradim, ali on je presudio. Ja nisam htela da imam kratku kosu, ali sam shvatila da moram. Sela sam, naručila kapućino u salonu i ošišala se. Pre Armanija je bio i Beneton, onda Italijanski časopisi i put u Afriku.

Jer sam se ja ošišala u februaru, a revije su bile krajem marta. Zbog promene frizure sve se promenilo i svi su želeli da rade sa mnom. Posle su se i neke druge manekenke šišale, ali to nije bilo to. Revije se samo u Srbiji dešavaju uveče, na svakom ostalom mestu se dešavaju prepodne revije", govorila je Ivana u intervjuu za Kurir.

1/5 Vidi galeriju Ivana Stanković Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, PRINTSCREEN Jutjub

Đorđo Armani preminuo je danas u 91. godini i iza sebe ostavio ogroman doprinos svetskoj modnoj industriji. Neki od najvećih top modela stvoreni su upravo pod njegovom modnom kapom i danas imaju višedecenijske uspešne karijere.