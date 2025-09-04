Slušaj vest

Vesna Radusinović je oduvek pripadala svetskom džet setu, pa se danas oprostila od prijatelja Đorđa Armanija koji je preminuo u 91.godini.

Otišao je tiho

Italijanski dizajner je preminuo u miru, okružen porodicom, saopštila je modna kuća Armani.

Književnica je jedna od retkih javnih ličnosti iz naše zemlje koja je imala priliku da se druži sa ljudima koji pripadaju modnom establišmentu poput Armanija, pa je na društvenim mrežama podelila zajedničku fotografiju.

- Doviđenja genije raskošne jednostavnosti-napisala je istaknuta književnica i ostavila plavo srce.

Oprostila se od prijatelja

1/5 Vidi galeriju Književnica u drušvu samog vrha modnih umetnika Foto: Privatna Arhiva, Nemanja Nikolić, Privatna Arhiva, Shutterstock, Privatna Arhiva

Supruga poznatog novinara Milomira Marića upoznala je Karl Lagerfelda, Džona Galijana i Đorđa Armanija. Svi su na nju ostavili poseban utisak.

- Armani je oličenje jednostavnosti. Teget majica i espadrile, bele farmerke,blistavi osmeh i preplanuo ten. Baš sam te večeri, kao da sam slutila da ću ga sresti imala njegove pantalone i top. U pauzi opere u Veroni, lepo smo se ispričali i siti ismejali na mom ne tako dobrom, a njemu očito zabavnom italijanskom. Što se Galijana tiče, on je toliko zabavan da ga čovek može slušati satima. Veoma obrazovani iznad svega i jako ekscentričan kretor.