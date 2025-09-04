Slušaj vest

Jedan od najvećih dizajnera svih vremena, Đorđo Armani umro je u 91. godini i zauvek je promenio lice mode. Prepoznatljiv po besprekorno krojenim odelima od najmekših tkanina i u nežnim, suptilnim tonovima, obučenima za bogate i slavne, Armani je postao sinonim italijanskog stila i elegancije. Sada se oglasila i njegova kompanija i objavila pojedinosti oko njegovog poslednjeg ispraćaja.

Đorđo Armani Foto: Antonio Calanni/AP

Kralj crvenog tepiha

Njegove raskošne večernje haljine, ukrašene diskretnim sjajem, i muška crna odela postala su obavezni deo glamuroznih događaja širom sveta. Na dodelama nagrada, Armani je često bio taj koji je diktirao modne standarde, pomerajući granice bez suvišne teatralnosti – uvek sa dozom otmenosti i jednostavne sofisticiranosti.

Imperija vredna milijarde

Pod imenom „Re Giorgio“ – Kralj Đorđe – Armani je izgradio modno carstvo čija se vrednost procenjuje na više od 10 milijardi dolara. Njegova kompanija godišnje je ostvarivala promet od oko 2,7 milijardi dolara, a osim odeće, brend je obuhvatao aksesoare, nameštaj, parfeme, kozmetiku, knjige, pa čak i cveće i čokolade. Prema listi „Forbes“, Armani se ubrajao među 200 najbogatijih ljudi na svetu.

Poslednje godine i oproštaj

Njegova kompanija je saopštila da će u Milanu u subotu i nedelju biti otvorena komemorativna kapela, dok će se privatna sahrana održati u narednim danima, u krugu porodice i najbližih saradnika.