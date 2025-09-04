Slušaj vest

Modni maestro Đorđo Armani preminuo je danas u Italiji u 91. godini. Iza sebe je ostavio neizbrisiv trag u italijanskoj i svetskoj modnoj industriji. U svom punom sjaju mogli smo da ga vidimo na obeležavanju dve decenije svoje linije Armani Privé.

U svojoj 90. godini, dizajner je predstavio kolekciju koja je zaronila duboko u arhive zanatske izrade, a sam kraj večeri bio je obeležen snažnim emocijama – neki gosti nisu mogli da sakriju suze dok je Armani izlazio na završni naklon.

Moda kao umetnost

„Haute couture je moda u trenutku kada postaje umetnost“, poručio je Armani, osvrćući se na filozofiju Privé linije koju je pokrenuo u januaru 2005. godine. Sam naziv „Privé“ priziva retkost i ekskluzivnost, a brend ga opisuje kao platformu na kojoj se slave precizna zanatska izrada i bezvremenski dizajn.

Povratak ikoničnim elementima

Prolećna kolekcija za 2025. godinu vratila se nekim od najprepoznatljivijih elemenata iz istorije Armani Privé, ali u raskošnom, beskompromisno glamuroznom izdanju. Revija je potvrdila ono što Armani već decenijama gradi – spoj sofisticiranosti, emocije i bezvremenske lepote.