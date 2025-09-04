Slušaj vest

Slavni modni dizajner Đorđo Armani umro je u 91. godini, a tokom života ulagao je u nekretnine širom sveta. Godinama je živeo u luskznom pentahusu u Njujorku koji je opremio po svom ukusu.

Modni vizionar Đorđo Armani proširio svoj njujorški dom tako što je kupio je penthaus svog komšije u Central Park Westu za čak 17,5 miliona dolara. Ovim potezom, Armani je posedovao čitav sprat ekskluzivne zgrade sa pogledom na Central park.

Ovako izgleda luksuzni pentahus:

Raskošan prostor sa terasom od snova

Luksuzni stan prostire sadrži četiri spavaće sobe i četiri kupatila, dok pravo bogatstvo predstavlja prostrana terasa idealna za uživanje u pogledu na najpoznatiji park u Njujorku.

Ova nekretnina samo je još jedan dokaz Armanijevog istančanog ukusa i stila koji prevazilazi modnu pistu. Njegov životni prostor, baš kao i kolekcije koje potpisuje, odiše sofisticiranošću, luksuzom i bezvremenskom elegancijom.