Italijanski modni dizajner Đorđo Armani umro je danas u 91. godini. Iza sebe je ostavio modno carstvo koje je stvorio. Imao je teško detinjstvo pa je od najranijih dana morao da se bori i za egzistenciju i za majčinu ljubav.

Porodica Đorđa Armanija:

"Nisam imao srećno djetinjstvo. Naprotiv, bilo je jako teško. Rat je ostavio dubok trag na svima nama. Nikada neću zaboraviti scenu koju sam video kada mi je bilo samo osam godina. Bio sam na ulici sa sestrom, a iznad nas počeli su da lete avioni. Bacili smo se pokraj puta u jarak. Iako sam bio mali, telom sam pokrio sestru dok su oko nas padale bombe. Traumatično je to iskustvo koje je teško zaboraviti - iskren je bio poznati dizajner kojega je jako potreslo stradavanje dvojice njegovih prijatelja, a i sam je jednom prilikom gotovo nastradao.

Piacenza je često bila meta vazdušnih napada, a njegova majka, koja je dane provodila kod kuće s decom, zabavljala ih je kako bi im odvratila pažnju od ratne svakodnevice. Terala bi ih da uče od jutra do mraka ili organizovala kućne lutkarske predstave samo kako bi im odvukla pažnju. No, uvek je bilo jasno da je njen miljenik stariji sin Sergio pa su Đorđo i njegova sestra Rosana bili u drugom planu.

Đorđo Armani:

Rivalstvo među braćom bilo je neizbežno, ali kada je bila reč o borbi za majčinu ljubav, Sergio je uvek pobjeđivao, što je poznatog dizajnera strašno pogađalo i, kako tvrdi, ostavilo dubok trag u njegovu životu.

- Moja majka bila je snažna žena, ali radila je samo ono što je baš morala, samo nužno. Recimo, zagrlila me samo jednom u životu. Tada nisam ni o čemu sanjao. Bio je rat pa smo razmišljali i razgovarali samo o teškim problemima i osnovnim stvarima, kako uštedeti novac za školske knjige ili doći do hrane - iskreno je rekao.

Godina 1964. odredila je njegovu karijeru. Upoznao je Nina Cerutija koji mu je dao priliku života. Angažovao ga je da dizajnira njegovu novu liniju za muškarce, ‘Hitman’. Godinama je radio pod tuđim imenom i bio vrlo uspešan, a deset godina nakon prve kolekcije skupio je dovoljno hrabrosti, novca, kontakata, volje i želje te 1974. pokrenuo modnu liniju.