Legendarni modni dizajner Đorđo Armani, koji je preminuo u 91. godini, ostavio je svet u suzama ne samo zbog svog stvaralačkog genija, već i zbog dirljivih reči iz poslednjeg intervjua. Samo nekoliko dana pre smrti, u razgovoru za Financial Times 29. avgusta, otkrio je svoju jedinu životnu žal.

„Ne znam da li bih sebe nazvao radoholikom, ali naporan rad je sigurno ključ uspeha. Moje jedino žaljenje u životu je to što sam proveo previše sati radeći, a premalo sa porodicom i prijateljima“, iskreno je priznao Armani.

U istom intervjuu govorio je i o nasleđu koje ostavlja:

"Moji planovi za sukcesiju zasnivaju se na postepenom prenošenju odgovornosti na one koji su mi najbliži – Lea Del’Orka, članove moje porodice i čitav tim saradnika. Voleo bih da taj prelaz bude organski, a ne trenutak prekida", rekao je dizajner.

Cena uspeha

Ovo nije prvi put da je Armani govorio o ličnim žrtvama. Još 2015. u intervjuu za GQ priznao je da je morao da se odrekne brojnih odnosa kako bi stvorio imperiju:

„Razumeo sam da ovakav uspeh zahteva potpunu posvećenost, ako želite da dobije sopstveni život. Ali razočaran sam što sam mnogo puta morao da žrtvujem odnose zbog posla.“

Đorđo Armani Foto: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

Poslednji dani i oproštaj

U saopštenju modne kuće navedeno je da je Armani „preminuo mirno, okružen voljenima“ i da je „radio do svojih poslednjih dana, posvećen kompaniji, kolekcijama i budućim projektima.“

Zajedničko pismo porodice i zaposlenih bilo je ispunjeno emocijama:

„U ovoj kompaniji uvek smo se osećali kao deo porodice. Danas osećamo prazninu koju je ostavio onaj koji ju je osnovao i negovao vizijom, strašću i posvećenošću. U njegovom duhu, nastavljamo da čuvamo ono što je stvorio, s poštovanjem, odgovornošću i ljubavlju.“