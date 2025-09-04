Slušaj vest

Tedi Melankamp (44), rijaliti zvezda i ćerka legendarnog muzičara Džona Melankampa, podelila je sa fanovima teške trenutke iz bolnice dok se bori sa četvrtim stadijumom raka kože. Na svom Instagramu objavila je fotografiju na kojoj sedi u bolničkoj stolici, sa infuzijom u ruci, uz poruku: „Dan za imunoterapiju.“

Borba sa anksioznošću

Tedi je priznala da imunoterapija kod nje izaziva jaku anksioznost, pa se obratila svojim pratiocima za savete.

"Doživljavam teške napade anksioznosti u potpuno nasumičnim trenucima, bez razloga. Danas sam mogla da prošetam, snimila sam podkast, a sada sedim i osećam ogromnu anksioznost. Šta vi radite kada se tako osećate?“ podelila je 14. avgusta.

Kada lečenje iscrpljuje telo

U julu je u svom podkastu Two Ts In A Pod otkrila da se posle više meseci imunoterapije zapravo oseća gore nego ranije.

"U početku sam se osećala snažno – mogla sam da snimam, idem na takmičenja svoje ćerke, živim normalno. Ali što duže primam imunoterapiju, sve mi je teže“, ispričala je Tedi svojoj koleginici Tamri Džadž.

Zbog toga su doktori odlučili da privremeno prekinu tretmane kako bi se njeno telo oporavilo.

"Pravimo malu pauzu da bih povratila snagu“, rekla je ona.

Nova neizvesnost

Samo nekoliko dana kasnije, 20. avgusta, Tedi je otkrila da je njen lekar pronašao još jednu sumnjivu promenu na stomaku tokom rutinskog pregleda kože. Promena je odmah uklonjena i poslata na testiranje.

Višegodišnja borba sa melanomom

Tedi već godinama dokumentuje svoju borbu sa melanomom. Do sada joj je hirurškim putem uklonjeno više od 17 promena na koži, uglavnom na leđima. Uprkos svemu, otvoreno govori o svojoj bolesti, deleći i strahove i hrabrost – kako bi podigla svest o važnosti redovnih pregleda i borbi protiv ove opake bolesti.