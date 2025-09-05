Slušaj vest

U porodici Delon ne prestaju sukobi ni posle smrti legendarnog francuskog glumca. Najmlađi sin, Alen-Fabien Delon (31), podneo je tužbu protiv brata i sestre sa ciljem da ospori testament oca Alena Delona, koji je preminuo 18. avgusta prošle godine.

Prema pisanju lista Le Monde, Alen-Fabien poseduje nove medicinske dokaze koji, navodno, potvrđuju da njegov otac u trenutku potpisivanja drugog testamenta više nije bio sposoban za racionalno rasuđivanje. Zbog toga sada zahteva poništenje dokumenta kojim je imovina u potpunosti ostavljena njegovoj sestri Anuški Delon (34).

Anuška Delon – naslednica testamenta, Alen-Fabien Delon – najmlađi sin u pravnoj borbi, Entoni Delon – najstariji sin Alena Delona Foto: Yohan BONNET / AFP / Profimedia

Testament i naslednici

Pravni postupak zvanično je saopšten Entoniju Delonu (60) i Anuški od strane sudskog izvršitelja. Testament koji osporava najmlađi sin bio je drugi po redu i potpisan u Ženevi. U njemu je Delon Anušku proglasio jedinim naslednikom, čime je prepravio prvi testament iz 2015. godine.

U prvobitnoj verziji, glumac je svoju imovinu, procenjenu na stotine miliona evra, podelio na tri dela: 50% Anuški, a po 25% Entoniju i Alen-Fabienu. Uprkos tome što je u drugom testamentu Anuška postala jedini naslednik, tužbom je obuhvaćen i Entoni, jer zakon nalaže da u postupku budu uključeni svi naslednici i izvršitelji čije se poništenje traži.

Spor i donacija

Alen-Fabien osim osporavanja testamenta, zahteva i poništenje donacije iz 2023. godine, kojom je Anuška dobila 51% vlasničkog udela u kompaniji "Adid" (Alain Delon International Distribution). Ova firma poseduje glumčev zaštitni znak i prava na korišćenje njegovog lika.

Foto: PARIS FILM-PANITALIA-TITANUS - Album / Album / Profimedia

Građanski proces i zdravstveni dokazi

Prvo ročište pred pariskim sudom zakazano je za 9. mart 2026. godine. Alen-Fabien u svom zahtevu tvrdi da njegov otac posle moždanog udara iz 2019. godine više nije imao dovoljno mentalne sposobnosti da sastavlja testament ili daje donacije.

Kako bi potvrdio svoje tvrdnje, pozvao se na sudsku odluku iz 2024. godine, kojom je Delon stavljen pod pojačano starateljstvo zbog kognitivnih poremećaja. Osim toga, došao je i do medicinskih izveštaja iz 2019. godine, koji su, kako tvrdi, do tada bili nedostupni čak i lekarima slavnog glumca.

Porodični rat za nasledstvo

Tokom 2024. godine francuski mediji su izveštavali da se Delonova deca nalaze u otvorenom sukobu oko nasledstva. Anuška je isticala da joj pripada 50% imovine, dok su Entoni i Alen-Fabien insistirali na tome da imaju pravo na rezervni deo – po 25%.

Upravo zbog tih nesuglasica, francuski sud je u aprilu 2024. godine doneo odluku da Delon bude stavljen pod starateljstvo, pri čemu je imenovani staratelj dobio ovlašćenja da kontroliše glumčevu imovinu i bankovne račune.

Četvrti naslednik u senci

Pored troje dece uključenih u sudski postupak, Alen Delon je i otac Kristijana Arona Bulonja, koga je dobio sa pevačicom Niko. Ipak, glumac ga nikada nije zvanično priznao, iako ga je majka jedno vreme odgajala.

Podsećanja radi, Entoni Delon rođen je iz braka sa glumicom Natali Delon, dok su Anuška i Alen-Fabien deca iz Delonove veze sa holandskom manekenkom i novinarkom Rozali van Bremen.

