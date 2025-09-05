Slušaj vest

Glumac Žak Šarije je umro u 88. godini, a 1959. se oženio Brižit Bardo, imali su jednog sina, Nikolu-Žaka Šarijea, pre nego što su se razveli 1962. godine. Kako se navodi, Bridžit je ostavila Žaka.

Godine 1964. oženio se Frans Luis-Drejfus, iz porodice Luis-Drejfus, sa kojom je imao dve ćerke, Sofi i Mari, pre nego što su se razveli 1967. godine.

Godine 1980. vratio se na Umetničku akademiju i ponovo počeo da slika, sa delima punim referenci na njegove dve strasti putovanja i antiku. Njegova umetnička dela redovno su izlagana u Parizu, Ženevi i San Francisku. Sa objavljivanjem memoara Brižit Bardo, ponovo se našao u centru pažnje medija. Tužio je za „povredu privatnosti“ i dobio spor.

Godine 1982. upoznao je svoju treću suprugu Lindu, sa kojom je imao jednu ćerku, Rozali. Od 2009. pa do svoje smrti bio je u braku sa japanskom umetnicom Makiko Kumano. Od 1997. godine živeo je u Parizu.

