Planeta se zaustavila kada ju je poslednjeg dana avgusta 1997. godine poput munje obišla tužna vest da je princeza Dajana izgubila život u teškoj saobraćajnoj nesreći u Parizu.

Kako, zašto, ko je kriv... Nizala su se pitanja, a na mnoga ni do danas nismo dobili odgovor. Na večni počinak kraljica srca ispraćena je 6. septembra, u bolu ujedinivši i svoju porodicu, i Veliku Britaniju, i ceo svet.

Bilo bi preterano, čak pogrešno reći da Bakingemska palatanije mnogo marila za modu dok princeza Dajana nije postala član kraljevske dinastije, ali nema sumnje da je ona, rečeno jezikom 21. veka, bila prva influenserka sa britanskog dvora. Otkako se, početkom osamdesetih, verila za princa Čarlsa, svet je sa najvećom pažnjom pratio njenu modnu evoluciju, a dijapazon trendova koje je menjala iz sezone u sezonu bio je širok i šarolik.

Princeza Dajana Foto: parkerphotography / Alamy / Profimedia, Ron Bell, PA Images / Alamy / Profimedia, LFI/Photoshot / Avalon / Profimedia

Kada je stidljiva vaspitačica, dotad zaljubljena u preozbiljne i često uštogljene kombinacije, shvatila da je rođena sa ukusom, više ništa nije moglo da je zaustavi. Prvi stajling Lejdi Di o kome se pričalo, a priča se i skoro četiri i po decenije kasnije, svakako je famozna venčanica sa potpisom Elizabet i Dejvida Emanuela, u kojoj je 29. jula 1981. budućem kralju izgovorila sudbonosno "da".

Nakon venčanja nizali su se važni događaji, a s njima i Dajanina čuvena izdanja koja su ušla u istoriju, postavši kultna i antološka. Neke zaboravljene stilove je podigla iz pepela, ulivši im novi život i status klasike, trendovima koje je "izdiktirala" ne zna se broja, te je vrlo brzo, uz titulu princeze, stekla još jednu – modna ikona. Tadašnjice, današnjice i svih budućih vremena.

profimedia0334120176.jpg
Automobil u kojem je poginula princeza Dajana Foto: Profimedia

Kada je ušla u automobil koji će je odvesti u smrt, princeza Dajana na sebi je imala crni blejzer i bele pantalone. Sahranjena je 6. septembra 1997. godine na malom ostrvu oko kojeg je veštačko jezero na imanju Altorp, severno od Londona, koje već više od pet vekova pripada porodici Spenser. Jednu od najpopularnijih i najslikanijih žena svih vremena na večni počinak ispratio je ceo svet.

Dugo se nagađalo u čemu je sahranjena Lejdi Di. Tajna, poznata samo najbližim članovima porodice, brižljivo je skrivana od javnosti i medija. Kako je izgledao poslednji autfit neprežaljene kraljice srca, nesrećne princeze koju je slomila težina krune?

Haljine princeze Dajane Foto: Jayne Russell / Alamy / Profimedia, JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia

Iako dokaz zvanično ne postoji, izvori bliski dvoru tvrde da je u kovčeg položena u crnoj koktel haljini midi dužine, sa dugim rukavima, koju je kupila neposredno pred pogibiju, a nosi potpis Ketrin Voker, jedne od njenih omiljenih kreatorki.

U rukama, prekrštenim preko grudi, držala je brojanicu, poklon Majke Tereze koja je preminula dan pre Dajanine sahrane. Kako je otkrio princ Hari u memoarima "Rezerva", u večnost je otputovala i sa fotografijom svojih sinova. Onih koji su je najviše voleli, i koje je ona najviše volela. Pogledajte neke od njenih najlepših izdanja u galeriji slika i pročitajte u kojoj haljini je Kejt Midlton najviše podsetila na Lejdi Dajanu.

Princeza Dajana i Dodi Al Fajed pre nesreće
profimedia0762290969.jpg
princeza Dajana
Princeza Dajana u prugastoj haljini na jedno rame

