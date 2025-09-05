Slušaj vest

Frontmen grupe Kvin, Fredi Merkjuri, legendarni britanski pevač, rođen je 5. septembra 1946. godine i da je živ, danas bi proslavio 79. rođendan. Preminuo je u novembru 1991. godine, a ono što i dalje intrigira njegove fanove jeste činjenica da se ne zna gde se nalazi njegova urna.

Poslednja tajna koju je poverio Meri Ostin

Dan pre smrti, Merkjuri je javno priznao da je zaražen HIV-om – tajna koju je njegova bliska prijateljica Meri Ostin (74) čuvala godinama. Njih dvoje su bili u emotivnoj vezi pet godina početkom sedamdesetih, i čak i nakon što je priznao da je homoseksualac, njihova veza nikada nije prestala.

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

Meri Ostin bila je najbliža prijateljica Fredija Merkjurija i samo ona zna gde se nalazi njegova urna sa posmrtnim ostacima

Meri je ostala uz njega do poslednjeg dana, podržavajući ga u svemu. Upravo njoj je pevač poverio svoju najveću i poslednju tajnu – zamolio ju je da nikada nikome ne otkrije gde se nalazi njegova urna. Bilo mu je toliko važno da je čak sklopio ugovor da je zauvek čuva u tajnosti. Meri je održala obećanje i 34 godine nije otkrila gde se nalaze njegovi posmrtni ostaci. Nije rekla istinu ni njegovim roditeljima, piše Story.hr.

Nasleđe i teret koji je nosila

Merkjuri je ostavio Meri kuću u Londonu i bogatstvo od oko devet miliona funti. Ona i danas živi u tom stanu, ali priznaje da je nasledstvo bilo i blagoslov i veliki teret.

„Pomislila sam: 'O, Fredi, ostavio si mi toliko toga, i toliko tereta'. Upozorio me je da će kuća biti veći izazov nego što sam shvatala. I bio je u pravu - morala sam da se nosim sa ljubomorom ljudi“, jednom je rekla Merkur.

Fredi Merkjuri na koncertu sa grupom Queen Foto: LFI/Photoshot / Avalon / Profimedia

U vreme njegove smrti, Meri se borila sa zdravstvenim problemima, kao i sa sudskim postupcima vezanim za nasledstvo. Uprkos svemu, ostala je verna svom obećanju i nikada nije izdala poverenje koje joj je Merkur ukazao.

Ljubav sa Džimom Hatonom

U poslednjim godinama svog života, pevač je bio u vezi sa frizerom Džimom Hatonom. Njihova romansa je počela 1985. godine i trajala je do njegovog poslednjeg dana. Haton je preminuo 2010. godine u 60. godini, ali iako je bio uz njega u najtežim trenucima, Merkjuri je ostavio svoje bogatstvo i imanje Meri.

Meri - osoba koja je čuvala sve njegove tajne

Fredi Merkjuri Foto: Rudi Keuntje via www.imago-images.de / imago stock&people / Profimedia

Biograf grupe Kvin jednom je izjavio da je Meri bila uz Fredija „pre svega i posle svega“. Njegova bolest je dugo bila skrivena, a ona mu je odmah obećala da će čuvati tajnu dok ne odluči da je sam otkrije. Održala je reč, baš kao što i danas ćuti o mestu gde počiva jedan od najvećih pevača u istoriji roka.

