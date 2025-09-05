Anđelina Džoli kao Lara Kroft u filmu iz 2001 godine

Glumica Sofi Tarner preuzeće ulogu legendarne Lare Kroft, nasledivši timeAnđelinu Džoli i Ališu Vikander, koje su prethodno tumačile ovaj kultni lik. Kako prenosi Deadline, snimanje igrane adaptacije, zasnovane na legendarnoj franšizi video igara, zakazano je za 19. januar 2026. godine.

Ova najava dolazi nakon višemesečne neizvesnosti u vezi sa projektom. Još u aprilu je postajao nagoveštaj da bi serijal mogao biti otkazan nakon značajnih ulaganja i slabog napretka. Izvori navode da ugovor između studija i glumice još nije zaključen, ali da je izvesno da će uskoro biti i zvanično potpisan.

Anđelina kao Lara Kroft Foto: Profimedia

Amazonova serija "Tomb Raider" dobila je zeleno svetlo početkom ove godine, a na scenariju radi Fibi Voler-Bridž, autorka nagrađivane serije "Fleabag".

"Lara Kroft mi mnogo znači, kao i mnogim drugim ljudima i jedva čekam da pođem u ovu avanturu", rekla je Voler Bridž u maju.

Ališa Vikander kao Lara Kroft Foto: Profimedia

Legendarni lik Lare Kroft, koji su na velikom platnu prethodno tumačile Anđelina Džoli iAliša Vikander, sada će oživeti Sofi Tarner, poznata po ulozi Sanse Stark u globalno popularnoj seriji "Igra prestola".

Nakon uspeha u "Igrama prestola", za koji je 2019. godine bila nominovana za Emi nagradu, Tarner je nastavila karijeru ulogom Džin Grej u "X-Men" franšizi, a sada je spremna da preuzme jednu od najpoznatijih heroina sveta video igara.

