Glumica Sofi Tarner preuzeće ulogu legendarne Lare Kroft, nasledivši timeAnđelinu Džoli i Ališu Vikander, koje su prethodno tumačile ovaj kultni lik. Kako prenosi Deadline, snimanje igrane adaptacije, zasnovane na legendarnoj franšizi video igara, zakazano je za 19. januar 2026. godine.

Pogledajte u galeriji fotografije Sofi Tarner:

Sofi Tarner Foto: Profimedia, Dylan Travis/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Viasat promo

Ova najava dolazi nakon višemesečne neizvesnosti u vezi sa projektom. Još u aprilu je postajao nagoveštaj da bi serijal mogao biti otkazan nakon značajnih ulaganja i slabog napretka. Izvori navode da ugovor između studija i glumice još nije zaključen, ali da je izvesno da će uskoro biti i zvanično potpisan.

Anđelina kao Lara Kroft Foto: Profimedia

Amazonova serija "Tomb Raider" dobila je zeleno svetlo početkom ove godine, a na scenariju radi Fibi Voler-Bridž, autorka nagrađivane serije "Fleabag".

"Lara Kroft mi mnogo znači, kao i mnogim drugim ljudima i jedva čekam da pođem u ovu avanturu", rekla je Voler Bridž u maju.

Ališa Vikander kao Lara Kroft Foto: Profimedia

Legendarni lik Lare Kroft, koji su na velikom platnu prethodno tumačile Anđelina Džoli iAliša Vikander, sada će oživeti Sofi Tarner, poznata po ulozi Sanse Stark u globalno popularnoj seriji "Igra prestola".

Nakon uspeha u "Igrama prestola", za koji je 2019. godine bila nominovana za Emi nagradu, Tarner je nastavila karijeru ulogom Džin Grej u "X-Men" franšizi, a sada je spremna da preuzme jednu od najpoznatijih heroina sveta video igara.

(Kurir.rs/Mondo)

shutterstock-tomb-raider.jpg
lara-kraft-profimedia.jpg
Joan S01E03 Sophie Turner as Joan Hannington (c) Snowed-In Productions & All3Media International (5).JPG
