Poznata ruska glumica Aglaja Tarasova privedena je na moskovskom aerodromu Domodedovo nakon što je kod nje pronađeno 0,38 grama narkotika.

Prema dostupnim informacijama, protiv ruske glumice Darije Aglaje Tarasove već je podnet zahtev sudu za određivanje mere pritvora. Kako navodi izvor blizak istrazi, istražitelji planiraju da predlože kućni pritvor u slučaju optužbi za krijumčarenje narkotika.

Optužba po članu 229.1 Krivičnog zakonika

Tarasovoj se na teret stavlja krivično delo iz člana 229.1, stav 1 Krivičnog zakonika Rusije, koje se odnosi na šverc narkotika, psihoaktivnih supstanci, njihovih prekursora ili analoga. Ukoliko bude proglašena krivom, glumici preti zatvorska kazna od tri do sedam godina.

Za sada nije bilo zvaničnih komentara ni od strane same Tarasove, niti od njenog pravnog tima.

Biografija i poreklo

Darija Aglaja Tarasova rođena je 18. aprila 1994. godine u Sankt Peterburgu. Potomak je poznate umetničke i poslovne porodice – majka joj je proslavljena ruska glumica Ksenija Rapoport, a otac biznismen Viktor Tarasov.

Veza sa Milošem Bikovićem

Iako je filmska karijera obećavala, sada se nalazi u centru jednog od najvećih skandala u ruskom filmskom svetu poslednjih godina.

