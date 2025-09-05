Novi trejler za Orkanske visove izazvao komentare: "Nepotrebne 18+ scene"
Ljubitelji književnog klasika iz 1847. godine, koji je napisalaEmili Bronte, oštro su kritikovali predstojeći film rediteljke Emereld Fenel, poznate po filmu Promising Young Woman. Kritike se kreću od izbora glumaca – Margo Robii Džejkoba Elordija – do činjenice da originalnu muziku potpisuje pop zvezda Charli XCX.
Očigledne nedoslednosti s romanom
Radnja je fokusirana na burnu romansu između Hitklifa (Elordi) i njegove usvojene sestre Ketrin Ernšo (Robi). Obožavaoci su odmah primetili odstupanja od originalnog materijala, a posebno im je zasmetao izbor glumaca.
Ističu da je Margo Robi znatno starija od tinejdžerke Ketrin iz romana, dok Elordi ne odgovara opisu Hitklifa, čija rasa u knjizi nikada nije eksplicitno navedena, ali je opisan kao "tamnoput". U filmskoj adaptaciji iz 2011. godine, na primer, taj lik je prikazan kao crnac.
Mnogi strahuju da će složene teme romana – poput nasilja, okrutnosti, društvenih klasa i rase – biti zanemarene u korist atraktivnih kadrova glavnih glumaca. Simbolično, film bi trebalo da izađe na Dan zaljubljenih.
Brutalne kritike i poređenja s „50 nijansi sive“
Ovo nije prvi put da se Emereld Fenel suočava s ovakvim kritikama. Njen film Saltburn iz 2023. bio je na meti poređenja sa Talentovanim gospodinom Riplijem, ali bez njegove dubine, pa su korisnici društvenih mreža bili spremni s brutalnim komentarima i na račun Orkanskih visova.
„Cenim što su ‘Orkanski visovi’ pod navodnicima u uvodnoj špici“, našalio se jedan korisnik Reddita. „To nam nekako signalizira – ‘tehnički gledano, ovo jesu Orkanski visovi, ali zapravo nisu’.“
„50 nijansi Bronte“, našalila se jedna osoba na YouTubeu, upoređujući ekranizaciju romana Emili Bronte s filmom 50 nijansi sive, poznatom po erotskim scenama.
„Voleo bih da internet ne postoji, samo da mogu da vidim studentske eseje o knjizi od onih koji su gledali samo ovaj film“, napisao je drugi korisnik na YouTubeu.
(Kurir.rs/Inex.hr)
VIDEO: Prozivaju ženu novog Džejmsa Bonda: