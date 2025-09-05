Slušaj vest

Ljubitelji književnog klasika iz 1847. godine, koji je napisalaEmili Bronte, oštro su kritikovali predstojeći film rediteljke Emereld Fenel, poznate po filmu Promising Young Woman. Kritike se kreću od izbora glumaca – Margo Robii Džejkoba Elordija – do činjenice da originalnu muziku potpisuje pop zvezda Charli XCX.

Očigledne nedoslednosti s romanom

Radnja je fokusirana na burnu romansu između Hitklifa (Elordi) i njegove usvojene sestre Ketrin Ernšo (Robi). Obožavaoci su odmah primetili odstupanja od originalnog materijala, a posebno im je zasmetao izbor glumaca.

Ističu da je Margo Robi znatno starija od tinejdžerke Ketrin iz romana, dok Elordi ne odgovara opisu Hitklifa, čija rasa u knjizi nikada nije eksplicitno navedena, ali je opisan kao "tamnoput". U filmskoj adaptaciji iz 2011. godine, na primer, taj lik je prikazan kao crnac.

Mnogi strahuju da će složene teme romana – poput nasilja, okrutnosti, društvenih klasa i rase – biti zanemarene u korist atraktivnih kadrova glavnih glumaca. Simbolično, film bi trebalo da izađe na Dan zaljubljenih.

Brutalne kritike i poređenja s „50 nijansi sive“

Ovo nije prvi put da se Emereld Fenel suočava s ovakvim kritikama. Njen film Saltburn iz 2023. bio je na meti poređenja sa Talentovanim gospodinom Riplijem, ali bez njegove dubine, pa su korisnici društvenih mreža bili spremni s brutalnim komentarima i na račun Orkanskih visova.

„Cenim što su ‘Orkanski visovi’ pod navodnicima u uvodnoj špici“, našalio se jedan korisnik Reddita. „To nam nekako signalizira – ‘tehnički gledano, ovo jesu Orkanski visovi, ali zapravo nisu’.“

„50 nijansi Bronte“, našalila se jedna osoba na YouTubeu, upoređujući ekranizaciju romana Emili Bronte s filmom 50 nijansi sive, poznatom po erotskim scenama.

„Voleo bih da internet ne postoji, samo da mogu da vidim studentske eseje o knjizi od onih koji su gledali samo ovaj film“, napisao je drugi korisnik na YouTubeu.

(Kurir.rs/Inex.hr)

