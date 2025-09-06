Slušaj vest

Poznata glumica Anđelina Džoli trenutno je u Londonu zbog snimanja novog filma „Anxious People“, a paparaci su je fotografisali s svetloplavim bob frizurom, izazivajući iznenađenje među njenim obožavaocima s obzirom na to da nije navikla da menja frizuru.

Anđelina je ovog puta potpuno drugačija, ali - samo za potrebe snimanja novog filma "Anxious People" u kojem njen lik zahteva kratku, strogo ošišanu plavu bob frizuru.

Pored nje, Anđelina Džoli imala je svog najstarijeg sina, 24-godišnjeg Medoksa, koji je krenuo stopama svojih roditelja i učestvuje, iako iza kamera, u različitim njihovim projektima.

Trenutno zbog poslovnog angažmana boravi u Londonu, ali sve su češće glasine da će se tamo i preseliti, naročito nakon vesti koja se pojavila da prodaje svoje luksuzno imanje u Los Anđelesu koje je kupila 2017. godine za 24,5 miliona dolara, te da planira da se odseli iz zemlje čim njeni blizanci Vivijen i Noks napune 18 godina.

