Mlada glumica Biljana Čekić, koja je svojoj ulogom u filmu "Dara iz Jasenovca" rasplakala celu Srbiju, izrasla je u lepoticu bez premca.

Ulogu u kojoj je briljirala dobila je sasvim slučajno nakon kastinga koji je organizovan u njenoj školi. Zahvaljujući istoj postala je poznata i vrlo je popularna na društvenim mrežama, a sada je na Instagramu pokazala momka s kojim je u ljubavi.

Biljana Čekić u filmu "Dara iz Jasenovca":

Biljana Čekić u ulozi Dare u filmu „Dara iz Jasenovca” Foto: Aleksandar Letić

Pozirali su zagrljeni ispred Spomenika Revoluciji na Kozari u Republici Srpskoj. U pitanju je spomenik stradalima u Drugom svetskom ratu blizu Prijedora i predstavlja svedočanstvo ogromnog stradanja srpskog naroda tog kraja od strane nacista i ustaša.

Biljana Čekić sa dečkom ispred Spomenika Revoluciji na Kozari
Biljana Čekić sa dečkom ispred Spomenika Revoluciji na Kozari Foto: printscreen/instagram/cekiicbiljana

Popularnost nije uticala na Biljaninu skromnost. Svakog dana ona ustaje u šest sati ujutru da bi stigla na časove, a takođe je posvećena održavanju imanja zajedno sa svojom porodicom.

Koliko ima potencijala kao glumica potvrdio je i Miloš Biković koji joj se obratio video porukom i poručio da je siguran da će se nekad sresti zajedno u kadru, kao i da je čeka uspešna glumačka karijera.

Pogledajte u galeriji kako Biljana Čekić danas izgleda:

Biljana Čekić danas Foto: printscreen/instagram/cekiicbiljana

- Hvala ti što si mi ulepšao dan, godinu, život. Volim te, hvala na svemu. I dalje ne verujem - odgovorila mu je Biljana tada.

Biljana Čekić rođena je 2007. godine u selu Srefila, kod Kozarske Dubice u Republici Srpskoj.

