Pre nego što je udajom za Aga Kana postala poznata kao princeza Salva Aga Kan, Kendra Spirs svoju karijeru izgradila je kao top model dvehiljaditih godina.

Rođena je pre 1988. godine u Sijetlu. Planirala je da postane sociolog, ali su je zbog izražajne lepote već na prvoj godini studija primetili su skauti čuvene agencije "Ford", a Kendra Spirs ubrzo se pridružila elitnom društvu najtraženijih manekenki s početka 21. veka.

Modelingom je počela da se bavi 2008. godine, a u zvezde je vinulo učešće u takmičenju "Ford Models Supermodel of the World". Često je bila na modnim pistama Nedelje mode u Njujorku. Neretko smo je u javnosti viđali kao nosioca brendova "Gucci", "Christian Lacroik", "Lanvin", "Hermes" i "Valentino", krasila je i naslovnice prestižnim magazina poput "Cover Magazine", "Vogue China", "Vogue Japan", "Vogue Germany", "Vogue Mexico i Latinoamerica", "Elle", "Allure" i "Numero".

Bila je i prvo zaštitno lice Armanijevog parfema "Code". Nazivali su je naslednicom Sindi Kraford, na koju je, govorili su mnogi, neodoljivo podsećala. Takođe, bila je zaštitno lice istaknutnih brendova poput "Prada" i "Moschino's Pink Bouquet" parfema. Glumila je i u reklama za "Calvin Klein", "Etro", "Diane von Furstenberg", "Peek & Cloppenburg" i "The Limited".

Salva Aga Kan i princeza Elizabeta 2018. godine Foto: Dominic Lipinski / AFP / Profimedia

Udaja za sina Aga Kana IV

Kendra nije nastavila karijeru u modnoj industriji, već se odlučila za drugačiji put. Na jednom događaju je, zahvaljujući Naomi Kembel, upoznala svog princa. U pitanju je Rahim Aga Kan V, sin Njegovog Visočanstva Aga Kana IV, naslednik jedne od najbogatijih porodica na svetu i odnedavno 50. imam, duhovni vođa Ismaili muslimana.

Godine 2013. Kendra se verila za princa Rahima Aga Kana. Tada je imala 24 godine, a njen suprug 41, a venčali su se avgusta meseca iste godine na muslimanskoj ceremoniji u dvorcu Belerive u Švajcarskoj. Odmah potom preuzela je islamsku veroispovest i dobila ime Salva koje na arapskom znači "uteha". U braku sa princom Rahimom dobila je sina.

Godine 2015. zajednici Ismailita stigla je vest da je princeza Salva, 11. aprila u Ženevi, na svet donela sina Irfana Agu Kana, a sledećeg sina Sinana rodila je u Londonu 2. januara 2017. godine.

Iako se udala i promenila veru, Kendra Spirs i dalje se bavila modelingom, a čak se pojavila i na naslovnici španskog magazina "Vogue", ali nakon što je postala majka prestaje njeno pojavljivanje u modnom svetu, pa se veruje da su sinovi zapravo razlog tome.

Kendra Spirs 2013. godine Foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Razvod od princa

Godine 2022. Kendra i princ Rahim se razvode, a nakon tog saznanja njeno ime gubi se iz svih medija. Nekad se pojavi naslov o tome gde je princeza Salva nakon razvoda, ali zapravo ne postoji ni jedan zvaničan podatak o njenoj sadašnjoj adresi, karijeri, zaposlenju, kao ni o životu nje i njene dece.

Kendra Spirs sa porodicom Foto: Printscreen/Facebook/Kendra spears

Pre dve godine u medijima se pojavila fotografija njenog prvog sina Ifrana kojem su proslavljali osmi rođendan, ali nigde u tekstu se ne pominje njeno ime, već isključivo poreklo njegovog dede i oca. Takođe, mediji su primetili da u objavama na kojima se nalazi princeza Salva, ljudi koji su joj bliski se raspituju o tome gde je i šta radi, ali niko nema tačnu informaciju, zbog čega su mnogi stavili prst na čelo i zapitali se u kojoj meri je ona izopštena nakon razvoda, a neretko se pitaju i da li je uopšte živa.

