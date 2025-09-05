Slušaj vest

Najbolji srpski teniser Novak Đokovići Španac Karlos Alkaraz igraju polufinale US Open-a, a ovaj meč je privukao veliku pažnju poznatih ličnosti, kako je publika i navikla kada Nole igra.

U publici je pažnju privukao američki muzičar, pevač i glumac Džon Bon Džovi, najpoznatiji kao vođa rok grupe Bon Džovi.

Bon Džovi je poznat kao veliki fan Novaka Đokovića. Srpski teniser se tako između turnira tokom mastersa u Majamiju pozdravio Džonom Bon Džovijem, koji mu je prišao da se slikaju.

Novak se fotografisao sa njim, a onda mu poručio.

„Brate, javi se, važi?“, rekao je Đoković dok su se pozdravljali.

Kroz godine Novakove karijere, brojne svetske face pratile su mečeve svetskog tenisera broj 1, a među njima su bili i Bred Pit, Leonardo Dikaprio, Ana Vintur, Hju Grant, Dastin Homfan, Šeron Stoun, Adrijana Lima i mnogi drugi.

