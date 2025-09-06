Slušaj vest

Glumica Miona Marković emotivnom porukom čestitala je rođendan svom ocu, istoričaru Predragu Markoviću. Ona je ovom prilikom otkrila neke pojedinosti iz njegovog života o kojima javnost ništa nije znala.

"Moj tata je heroj od prvog dana. Rođen je u 6. mesecu babine trudnoće, imao je samo 800g i odmah po rođenju dobio nekoliko šlogova na mozgu. Uprkos svim prognozama lekara preživeo je. Baba je štrajkovala glađu dok nisu dovezli inkubator iz Zagreba za Beograd da mog tatu stave u njega. Sve češće razmišljam o mojoj babi koja mora da je imala mnoge strahove godinama… ali uvek i veru i nadu da će sve biti u redu sa njenim sinom. Usledile su godine rada i vežbi i moj tata ne samo da je premašio očekivanja već je zaista postao genije. Upisao je fakultet sa 16., doktorirao sa 30, pobedio u čuvenoj Kviskoteci, ustostručio je svoju prvobitnu kilažu , napisao neke važne knjige, oženio mamu i stvorio Vukana i mene. Profesor je koga studenti vole da slušaju. Većina ljudi smatra ga mudrim i smirenim čovekom koji mnogo zna i lepo pripoveda, a za mene će uvek biti moj tata koji se ne stidi da zaplače kad mu ćerka zapeva. Moj tata je HEROJ i danas puni 60 godina, ove godine postao je i deda unuku Gavrilu i ja samo želim da si nam zdrav i srećan, voljen jesi", napisala je glumica.

Slavna porodica

Profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti i čuvena pesnikinja Milena Marković šesta je žena i 68. dobitnica Ninove nagrade za roman "Deca". Nastavak "Luda godina" radila je Milena, a njen otac na nastavak gleda s osmehom.

"Žikina žila se i dalje provlači. Nemamo više te probleme. Ideja je da Miša ima sina Žiku, koji je isti deda. Nikola Kojo je sjajan glumac i nemam sumnje da može da nosi celu priču", otkrio je ranije za Kurir Jovan Marković. 

Jovan, inače otac istoričara Predraga Markovića, koji je Milenin rođeni brat. On je jedan od osnivača kviza "Visoki napon" koji se dugo emitovao na RTS. Poznat je i kao pobednik velikog finala kviza "Kviskoteka" za sezonu 1989-1990. Radi na Institutu za savremenu istoriju, bavi se politikom, a učestvovao je u pretposlednjem ciklusu kviza koi се еmitоvао na prostoru cele SFRJ i dva puta na nastupima pre finala obarao rekord po broju osvojenih bodova.

