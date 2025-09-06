"Moj tata je heroj od prvog dana. Rođen je u 6. mesecu babine trudnoće, imao je samo 800g i odmah po rođenju dobio nekoliko šlogova na mozgu. Uprkos svim prognozama lekara preživeo je. Baba je štrajkovala glađu dok nisu dovezli inkubator iz Zagreba za Beograd da mog tatu stave u njega. Sve češće razmišljam o mojoj babi koja mora da je imala mnoge strahove godinama… ali uvek i veru i nadu da će sve biti u redu sa njenim sinom. Usledile su godine rada i vežbi i moj tata ne samo da je premašio očekivanja već je zaista postao genije. Upisao je fakultet sa 16., doktorirao sa 30, pobedio u čuvenoj Kviskoteci, ustostručio je svoju prvobitnu kilažu , napisao neke važne knjige, oženio mamu i stvorio Vukana i mene. Profesor je koga studenti vole da slušaju. Većina ljudi smatra ga mudrim i smirenim čovekom koji mnogo zna i lepo pripoveda, a za mene će uvek biti moj tata koji se ne stidi da zaplače kad mu ćerka zapeva. Moj tata je HEROJ i danas puni 60 godina, ove godine postao je i deda unuku Gavrilu i ja samo želim da si nam zdrav i srećan, voljen jesi", napisala je glumica.