Nakon meseci krhkog zdravlja, legendarni dizajner Đorđo Armani preminuo je u četvrtak u 91. godini. Sahrana će biti održana u ponedeljak u Milanu, u krugu porodice i najbližih saradnika. Ipak, javnost ovog vikenda ima priliku da mu oda poštu — kovčeg je izložen za komemoraciju u Teatru Armani u ulici Via Bergognone 59.

Komemoracija traje tokom celog vikenda, u subotu i nedelju, u Teatru Armani. Nekadašnja Nestleova fabrika čokolade pretvorena je 2001. godine, na njegov zahtev, u minimalističko, ali luksuzno sedište modne kuće, gde je dizajner decenijama predstavljao svoje kreacije.

Emotivan oproštaj u Milanu

Stotine ljudi okupile su se već u ranim jutarnjim satima kada su vrata otvorena u 9:00. U prvom redu bili su zaposleni Armani grupe, obučeni u crninu i sa crnim naočarima za sunce.

Kovčeg od tamnog drveta postavljen je u zamračenu prostoriju, prekriven belim cvećem i okružen belim papirnim lampionima.

„Bilo je toliko emotivno. Bio je neverovatan čovek... ponekad grub, ali uvek ljudski,“ rekla je Silvija Alboneti, prodavačica Emporio Armanija.

Student mode Pietro Anđeleri dodao je: „Svaka njegova revija bila je čista magija. Niko nije umeo da učini da žene zasijaju kao on. Nedostajaće nam.“

Komemoracija Đorđo Armani Foto: Stefano RELLANDINI / AFP / Profimedia

Car luksuza i stila

Armani je stvorio carstvo vredno milijarde evra. Oblačio je holivudske zvezde, pop ikone i članove kraljevskih porodica. Njegov elegantan i suptilan stil zauvek je promenio modnu scenu.

Njegova smrt usledila je svega nekoliko nedelja pre proslave 50 godina od osnivanja modne kuće, planirane za Milan Fashion Week.

Od medicine do mode

Rođen u Pjaćenci na severu Italije, Armani je prvo upisao medicinski fakultet, ali ga je ubrzo napustio. Nakon rada kao dekorater izloga u robnoj kući u Milanu, zakoračio je u modni svet.

Već 1973. otvorio je sopstveni dizajnerski studio, a dve godine kasnije predstavio prvu kolekciju sa svojim imenom.

Grad Milano, koji ga je prigrlio kao svog, proglasio je dan njegove sahrane danom žalosti.

Komemoracija Đorđo Armani Foto: Alessandro Bremec / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Čovek koji je izmislio crveni tepih

Godine 1983. Armani je otvorio kancelariju u Los Anđelesu, s jasnim ciljem — da oblači filmske zvezde. Bio je uveren da mu je upravo film bio stalna inspiracija.

Kasnije je proširio svoje poslovanje na visoku modu, enterijer, hotele, parfeme i čak čokoladu, a sve vreme zadržao je strogu kontrolu nad brendom i izgradio tim koji je nazivao svojom porodicom.

Ko će naslediti njegovo carstvo?

Armani nije imao dece, pa ostaje pitanje budućnosti njegovog modnog imperija. Njegove sestrične Roberta i Silvana Armani rade u kompaniji, dok je njegov sestrić Andrea Kamerana član odbora.

Pantaleo Del’Orko, njegov dugogodišnji bliski saradnik, vodi muški stilistički sektor i ove godine izlazio je na poklone umesto Armanija na modnim revijama.

Porodica i zaposleni u zajedničkom saopštenju obećali su da će „štititi ono što je stvorio i nastaviti da vode kompaniju u njegovu čast“.