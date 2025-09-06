Slušaj vest

Na otvaranju 51. Deauville American Film Festival-a u Francuskoj, glumica Pamela Anderson primila je prestižnu nagradu "Talent of Deauville" za svoj doprinos filmskoj industriji.

Ova nagrada, koja se dodeljuje umetnicima čiji je rad ostavio značajan trag u svetu filma, još jednom je potvrdila Pamelin status ikone pop kulture i njenu dugogodišnju karijeru u Holivudu.

Ovako je Pamela izgledala na festivalu u Francuskoj:

Zvezdana podrška na festivalu

Na ceremoniji su prisustvovale brojne poznate ličnosti koje su došle da čestitaju glumici na ovom dostignuću. Festival u Deauvillu već decenijama važi za jedan od najvažnijih evropskih događaja posvećenih američkom filmu.

Ljubavna saga Pamele Anderson i Lijama Nisona

Kad su se tek pojavile glasine o vezi Pamele Anderson i Lijama Nisona, svet je bio toliko raznežen i očaran da nije uopšte dovodio u pitanje šta znače njihovi osmesi, pogledi i zagrljaji.

Stručnjaci za govor tela su napominjali da, iako se poštuju, ne deluje kao da su oni zajedno, a sada izvori bliski glumcima to na neki način potvrđuju. Navodna ljubav zvezda rimejka filma "Goli pištolj" mogla bi stvarno da bude marketinški trik!

Pamela Anderson i Lijam Nison Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Kako piše TMZ, iza plana da nas Pamela Anderson i Lijam Nison ubede da su zaljubljeni stoje Paramount i portparoli popularnih glumaca i ne samo što oni nisu u vezi nego se nisu videli više od godinu dana.

– Rečeno nam je da Pamela i Lijam nisu čak ni videli jedno drugo od trenutka kada su se kamere isključile u junu 2024. do početka promotivne turneje više od godinu dana kasnije, u julu 2025. godine – piše ovaj tabloid.

Ukratko, portal tvrdi da je odnos glumaca strogo poslovan, bez trunke romantike.