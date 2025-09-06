Pamela Anderson u crnoj haljini ponovo dominira crvenim tepihom: Glumica dobila specijalno priznanje
Na otvaranju 51. Deauville American Film Festival-a u Francuskoj, glumica Pamela Anderson primila je prestižnu nagradu "Talent of Deauville" za svoj doprinos filmskoj industriji.
Ova nagrada, koja se dodeljuje umetnicima čiji je rad ostavio značajan trag u svetu filma, još jednom je potvrdila Pamelin status ikone pop kulture i njenu dugogodišnju karijeru u Holivudu.
Ovako je Pamela izgledala na festivalu u Francuskoj:
Zvezdana podrška na festivalu
Na ceremoniji su prisustvovale brojne poznate ličnosti koje su došle da čestitaju glumici na ovom dostignuću. Festival u Deauvillu već decenijama važi za jedan od najvažnijih evropskih događaja posvećenih američkom filmu.
Ljubavna saga Pamele Anderson i Lijama Nisona
Kad su se tek pojavile glasine o vezi Pamele Anderson i Lijama Nisona, svet je bio toliko raznežen i očaran da nije uopšte dovodio u pitanje šta znače njihovi osmesi, pogledi i zagrljaji.
Stručnjaci za govor tela su napominjali da, iako se poštuju, ne deluje kao da su oni zajedno, a sada izvori bliski glumcima to na neki način potvrđuju. Navodna ljubav zvezda rimejka filma "Goli pištolj" mogla bi stvarno da bude marketinški trik!
Kako piše TMZ, iza plana da nas Pamela Anderson i Lijam Nison ubede da su zaljubljeni stoje Paramount i portparoli popularnih glumaca i ne samo što oni nisu u vezi nego se nisu videli više od godinu dana.
– Rečeno nam je da Pamela i Lijam nisu čak ni videli jedno drugo od trenutka kada su se kamere isključile u junu 2024. do početka promotivne turneje više od godinu dana kasnije, u julu 2025. godine – piše ovaj tabloid.
Ukratko, portal tvrdi da je odnos glumaca strogo poslovan, bez trunke romantike.