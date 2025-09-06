Slušaj vest

Komičar Džon Rip, pobednik pete sezone takmičenja Last Comic Standing, uhapšen je u petak, 5. septembra, i optužen za deset tačaka seksualne eksploatacije maloletnika.

Optužnica i podizanje prijave

Velika porota okruga Katoba (Severna Karolina) podigla je 2. septembra optužnicu protiv Ripa i to za jednu tačku seksualne eksploatacije maloletnika drugog stepena i devet tačaka trećeg stepena.

Kako je slučaj otkriven

Policija u Hikoriju je navela da je istraga započela 15. aprila, nakon što je Nacionalni centar za nestalu i eksploatisanu decu prosledio sajber tip o materijalima dečje seksualne zloupotrebe.

Tokom inicijalne istrage otkriveno je da je nalog povezan sa ovim upozorenjem pripadao Džonatanu Dejvidu Ripu (53) iz Hikorija.

Komičar Džon Rip, fotografija nakon hapšenja Foto: Catawba County Sheriff's Office

Pretres i zaplena dokaza

Vlasti su zatim izvršile pretres lokacije povezane sa IP adresom sa prijave. Tom prilikom zaplijenjeni su elektronski uređaji, a forenzičkom analizom digitalnih podataka potvrđene su sumnje policije.

Posledice po njegovu karijeru

Rip je trebalo da nastupi u Paramount teatru u Goldsborou istog dana kada je uhapšen, ali je predstava otkazana i pomerena za novi termin.

Poznat po svojim specijalima na Netflixu (Brad Paisley’s Comedy Rodeo) i Amazon Prime-u (Ginger Beard Man), Rip je godinama imao uspešnu karijeru u stand-up komediji.