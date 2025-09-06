Slušaj vest

Komičar Džon Rip, pobednik pete sezone takmičenja Last Comic Standing, uhapšen je u petak, 5. septembra, i optužen za deset tačaka seksualne eksploatacije maloletnika.

Optužnica i podizanje prijave

Velika porota okruga Katoba (Severna Karolina) podigla je 2. septembra optužnicu protiv Ripa i to za jednu tačku seksualne eksploatacije maloletnika drugog stepena i devet tačaka trećeg stepena.

Kako je slučaj otkriven

Policija u Hikoriju je navela da je istraga započela 15. aprila, nakon što je Nacionalni centar za nestalu i eksploatisanu decu prosledio sajber tip o materijalima dečje seksualne zloupotrebe.

Tokom inicijalne istrage otkriveno je da je nalog povezan sa ovim upozorenjem pripadao Džonatanu Dejvidu Ripu (53) iz Hikorija.

Komičar Džon Rip
Komičar Džon Rip, fotografija nakon hapšenja Foto: Catawba County Sheriff's Office

Pretres i zaplena dokaza

Vlasti su zatim izvršile pretres lokacije povezane sa IP adresom sa prijave. Tom prilikom zaplijenjeni su elektronski uređaji, a forenzičkom analizom digitalnih podataka potvrđene su sumnje policije.

Posledice po njegovu karijeru

Rip je trebalo da nastupi u Paramount teatru u Goldsborou istog dana kada je uhapšen, ali je predstava otkazana i pomerena za novi termin.

Poznat po svojim specijalima na Netflixu (Brad Paisley’s Comedy Rodeo) i Amazon Prime-u (Ginger Beard Man), Rip je godinama imao uspešnu karijeru u stand-up komediji.

Screenshot 2025-08-27 161331.png
Reper Lil Nas X u zatvoru
Helena Kristensen u Šanel izdanju
Džek Nikolson tek probuđen stoji na terasi

