Slušaj vest

Influenserka iz Pensilvanije uhapšena je zbog sumnje da je izazvala požar u svom mobilnom domu, navodno u pokušaju samoubistva.

Dru Mehalik-Hedli, poznata na društvenim mrežama kao "Drew Disaster", gde ima više od 300.000 pratilaca, uhapšena je nakon požara 27. avgusta, saopštili su zvaničnici iz Pensilvanije..

Policija je primila nekoliko prijava koje su ukazivale na objave ove influenserke na društvenim mrežama, u kojima je ostavila oproštajnu poruku.

Oproštajne poruke i reakcije

U jednoj objavi na Fejsbuku od 27. avgusta, pisalo je, između ostalog:

"Molim vas, nemojte biti tužni, sada sam konačno slobodna i više ne osećam bol, onako kako sam želela toliko dugo."

Poruka se završavala sa:

"Zbogom, prijatelji."

U video snimku na Instagramu, u istom periodu, Dru je prikazana kako mazi dve svoje mačke i kaže:

"Molim vas, kremirajte me ili sahranite u platnu. Volim vas sve, zaista vas volim."

Nažalost, jedna od mačaka je poginula u požaru. Zvaničnici su naveli da je požar ugrozio i dve druge prikolica koje su se nalazila samo nekoliko metara od njenog doma.

Aktivnosti i sadržaj na društvenim mrežama

Dru je bila poznata po sadržaju vezanom za tutorijale lepote, modu, humor i lajfstajl, kao i po video snimcima inspirisanim anime kulturom. Njene društvene mreže više nisu bile dostupne od petka.

Na njenom Jutjub profilu piše:

"Budi hrabar. Ostani čudan. Voli sebe."

Reakcije pratilaca

Uprkos tragičnoj situaciji, brojni pratioci izrazili su podršku i zahvalnost Dru:

„Dru, stvarno se nadam da si dobro. Gledala sam tvoje video snimke kao tinejdžerka i mnogo si mi pomogla da steknem samopouzdanje i budem ono što jesam.“

„Tvoje samopouzdanje da budeš ono što jesi, tvoj smisao za modu i način na koji se pokazuješ svetu, odigrali su veliku ulogu u tome ko sam danas.“