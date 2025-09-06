Slušaj vest

Glumac Čarli Šin (60) otvorio je dušu u svojoj knjizi i Netfliks dokumentarnoj seriji "Charlie Sheen", priznajući da je imao seksualna iskustva i sa muškarcima. Na premijeri u Los Anđelesu, podršku mu je pružila bivša supruga Deniz Ričards.

"Neću da bežim od svoje prošlosti, niti da dozvolim da me ona definiše.“

Droga i potraga za slobodom

Šin je priznao da su njegovi susreti sa muškarcima počeli dok je koristio krek.

"To je bio početak,“ rekao je. „Kada sam pokušavao da se izborim sa tim, pitao sam se – odakle to dolazi, zašto se desilo? I onda sam na kraju shvatio: pa šta onda? Neke stvari su bile čudne, ali mnoge su bile zabavne. Život ide dalje.“

1/13 Vidi galeriju Čarli Šin Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, PRASHANT GUPTA;Prashant Gupta / Everett / Profimedia

Ucenjivanje i ćutanje

Glumac je otkrio da je svojevremeno bio žrtva ucene zbog snimaka i dokaza koje su drugi imali protiv njega.

"Plaćao sam da sve to ostane u tišini i nestane. Ali to je grozan osećaj – kada vas neko drži kao taoca,“ priznao je.

"Trebao mi je osećaj slobode. Kada sam to podelio, osetio sam ogromno olakšanje.“

U dokumentarcu je prvi put javno progovorio o svom iskustvu sa muškarcima.

"Oslobađajuće je… Pričaš o stvarima, a ništa strašno se ne desi. Nije voz prošao kroz restoran, nije klavir pao s neba, niko nije uleteo i pucao u mene,“ rekao je, naglašavajući koliko mu je iskrenost donela mir.

Čarli Šin Foto: Markus Wissmann / Alamy / Profimedia

Nova faza života

Šin je priznao da je sada potpuno čist i trijezan već osam godina. Pokušava da ispravi greške iz prošlosti i naglašava da njegov cilj nije da se predstavi kao žrtva.

Rođen kao Karlos Irvin Estevez, sin slavnog Martina Šina, Čarli je glumačku karijeru započeo osamdesetih godina u filmovima poput Red Dawn i Platoon, a planetarnu popularnost stekao u seriji Two and a Half Men, iz koje je otpušten 2011. zbog skandaloznog ponašanja i zavisnosti.

Iako je poznat po turbulentnom privatnom životu, danas vodi mnogo mirniji život. Otac je petoro dece: ćerke Kasandre (40), Samije (21) i Lole (20), te blizanaca Boba i Maksa (16).