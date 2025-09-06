Slušaj vest

Glumac Džejson Momoa (46), poznat po ulozi Akvamena, pokazao je da mu ružičasta boja savršeno pristaje. Na crvenom tepihu 80. Venecijanskog filmskog festivala, 3. septembra, pojavio se na premijeri filma In the Hand of Dante u izdanju koje je privuklo svu pažnju.

Momoa se odlučio za upečatljiv modni izbor – elegantno odelo u ružičastoj boji, koje je upario sa Birkenstock sandalama u istoj nijansi. Međutim, tu se nije zaustavio. Pokazao je i savršeno nalakirane nokte na nogama, takođe u ružičastoj boji, čime je upotpunio svoj modni izraz.

Džejson Momoa Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Poljubac sa Vitom Šnabelom

Holivudski glumac Džejson Momoa izazvao je veliku pažnju kada se na crvenom tepihu pojavio u društvu poznatog njujorškog umetničkog dilera Vita Šnabela. Njihovo pojavljivanje odmah je postalo glavna tema večeri, jer su se dvojica prijatelja srdačno pozdravila – poljupcem pred kamerama.

Dok su fotografi neprestano okidali, Momoa je poljubio Šnabela, što je publika ispratila ovacijama i uzvicima iznenađenja. Njihov gest doživljen je kao znak bliskosti i opuštenog odnosa, a ujedno i trenutak koji je osvežio atmosferu na glamuroznom događaju.

Džejson Momoa Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dolazak iz Njujorka pravo na festival

Na svom Instagramu otkrio je da je upravo sleteo u Veneciju nakon šest sati leta, gde ga je dočekala premijera njegovog novog filma. Istovremeno, podelio je i uzbuđenje zbog nove faze karijere svog sina.

Momoa se prvi put pojavio u filmu Dune: Part One (2021) kao Dankan Ajdaho. Sada je potvrđeno da će ponovo oživeti ovu ulogu u trećem nastavku popularne sage.