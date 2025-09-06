Slušaj vest

Opsesivnom fanu Džona Lenona, Marku Dejvidu Čapmanu (70), koji je ubio popularnog člana "Bitlsa" ispred stambene zgrade u Njujorku 1980. godine, odbijen je i 14. po redu pokušaj da bude pušten na uslovnu slobodu, prenosi "Tajms".

Čapman je proveo više od 40 godina u zatvoru i služi kaznu od 20 godina do doživotne robije zbog ubistva bivšeg "Bitlsa" u decembarskoj noći, kada su se on i njegova supruga Joko Ono vraćali u svoj dom u zgradi Dakota na Menhetnu.

Mark Dejvid Čapman Foto: New York State Department of C / Ferrari / Profimedia

Čapman, koji se nalazi u zatvoru Grin Hejven u Njujorku, izašao je pred komisiju za uslovno oslobađanje 27. avgusta tražeći da bude pušten nakon više od četiri decenije provedene iza rešetaka.

Zahtev je odbijen, saopštila je portparolka Odeljenja za korekciju i nadzor države Njujork za "Tajms".

Mark Dejvid Čepman ubio je Džona Lenona Foto: Profimedia / AP / New York State Department of Corrections

Njegovo sledeće saslušanje zakazano je za februar 2027. godine, rekla je zvaničnica.

Čapman (70) je na prethodnim saslušanjima izjavio da i dalje oseća kajanje zbog ubistva i da će razumeti ako bude morao da provede ostatak života u zatvoru, Telegraf prenosi Tanjug.

Rekao je da je ubio Lenona jer je verovao da će mu to doneti slavu.

1/4 Vidi galeriju Džon Lenon i Joko Ono - mirovna kampanja Lenona i Joko Ono Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia, THA / Alamy / Profimedia, BNA Photographic / Alamy / Profimedia

Joko Ono (92) je više puta izjavila da Čapman treba da ostane u zatvoru i da se plaši za svoju bezbednosti i bezbednost svoje dece u slučaju da on bude pušten.