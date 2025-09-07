Slušaj vest

Najskuplji projekat turske televizijske produkcije svih vremena, serija "Sulejman Veličanstveni", počinje sa emitovanjem na Kurir televiziji 8. septembra svakog dana u 20.50 časova. Neverovatna ljubavna priča inspirisana istorijskim događajima, iako prvi put prikazana kod nas 2012. godine, i dalje je jedna od najgledanijih zahvaljujući raskošnoj produkciji i orijentalnom duhu, koji je ostavio bez daha milione gledalaca. Emitovana je u više od 90 zemalja sveta. Snimljeno je 311 epizoda, a naša publika je zbog ove priče zavolela turskog glumaca Halita Ergenča kao sultana Sulejmana.

SERIJA „SULEJMAN VELIČANSTVENI“ OD 8. SEPTEMBRA NA KURIR TELEVIZIJI  Foto: Promo

Zašto je popularna

- Najvažnija karakteristika popularnosti "Sulejmana Veličanstvenog" jeste to što je u vezi sa Osmanlijskim carstvom. Do danas nije snimljena nijedna druga serija koja se toliko bavila ovom tematikom i koja je toliko detaljno prikazivala događaje. Zbog toga ljude, a pogotovo Evropljane, interesuje šta se dešavalo u tom periodu i kako smo to videli mi iz našeg ugla. Osim toga, turske serije su poslednjih godina veoma gledane u Evropi. "Sulejman Veličanstveni" je otišao korak dalje i postigao još veću popularnost - priča glumac.

Teret slave turskom umetniku nije teško pala.

U galeriji pogledajte fotografije Halita Ergenča u ulozi Sulejmana Veličanstvenog:

Halit Ergenč kao Sulejman Veličanstveni Foto: MUHSIN AKGUN/MUHSIN AKGUN, umut volkan kncr

- Takva vrsta pažnje me raduje. Ne bi bilo u redu reći da je teret, po meni je to velika privilegija. Ta ljubav je reakcija koju donosi naša profesija, i to je jedno od najlepših osećanja koje čovek može da doživi. Gde god smo išli, pogotovo ovde i u zemljama Balkana, način na koji me ljudi dočekuju stvara mi osećaj kao da sam kod kuće - govorio je Ergenč.

Halitu Ergenču tokom snimanja serije pohod na Beograd nije ostao u lepom sećanju.

- Ovo je najteže snimanje na kojem sam dosad radio, ali i na njemu ima komičnih situacija. Uslovi su bili teški i mnogo smo se umarali. Kad smo snimali Sulejmanov pohod na Beograd, slomio sam nogu. Nastavio sam snimanje u gipsu. To je trajalo šest nedelja - rekao je glumac.

U Srbiju se posle, kaže, rado vraćao, gde je boravio nekoliko puta.

- Gostoprimstvo na koje sam naišao veoma me je dirnulo. S vremena na vreme supruga i ja pričamo kako bismo voleli da dođemo i bolje upoznamo ovaj region. U zemljama iz okruženja u koje idemo uvek nam govore da je noćni život Beograda veoma lep i da mnogi ljudi iz Evrope dolaze da se ovde provode - ispričao je glumac.

Glavni glumci serije Sulejman Veličanstveni
Glavni glumci serije Sulejman Veličanstveni Foto: Promo

Sjajna ekipa

"Sulejman Veličanstveni" je proslavio mnoga glumačka imena, a najviše su se istakli Merjem Uzerli i Vahide Perčin (sultanija Hurem), Nur Fetahoglu (sultanija Mahidevran), Selma Ergeč (sultanija Hatidže), Okan Jalabik (Ibrahim-paša), Ozan Guven (Rustem-paša)...

Centralna figura serije, sultan Sulejman Veličanstveni, bio je jedan od najmoćnijih vladara u istoriji Osmanlijskog carstva. Vladao je 46 godina, a u srpskoj istoriji je poznat po osvajačkom pohodu na Beograd 1521. godine.

Serija "Sulejman Veličanstveni" na Kurir televiziji

Seriju "Sulejman Veličanstveni" možete gledati na Kurir televiziji od ponedeljka, 8. septembra, radnim danima i vikendom od 20.50 sati.

Ova uzbudljiva istorijska drama govori o vladavini i životu jednog od najvećih turskih, ali i svetskih osvajača u istoriji. Radnja serije je smeštena u XVI veku, kada je sultan sa svojih 26 godina došao na vlast i bio na tronu narednih 46 godina.

Serija koja prati njegov buran život i njegova osvajanja, intrige u haremu, kao i u čitavom dvoru dočarava epohu tog vremena i moćnog Osmanskog carstva.

Sultan Sulejman je bio najznačajniji osmanski vladar koji je učestvovao u mnogobrojnim osvajačkim pohodima po Evropi i Aziji.

Serija ima četiri sezone, a svaka sezona obrađuje posebne etape u životima Sulejmana i jedne od najpoznatijih sultanija, Hurem. Zanimljivo je da su svoje mesto u glumačkoj ekipi našli i dramski umetnici s prostora bivše Jugoslavije. Glumice Filiz Ahmet, koja je glumila Nigar-kalfu, i Sabina Ajrula, koja je glumila Afife u drugoj sezoni serije, rođene su u današnjoj Severnoj Makedoniji, u Skoplju. Jednu sluškinju glumila je pevačica Suzan Kardeš, koja je poreklom iz Srbije, s Kosova i Metohije, a za potrebe serije je otpevala i na našem jeziku čuvenu sevdalinku "Sejdefu majka buđaše".

Veze s našom zemljom

Jedan od najpopularnijih turskih glumca Halit Ergenč planirao je da se vrati u Srbiji i bude protagonista novog filma reditelja Predraga Gage Antonijevića. Autor hit serije "Ubice mog oca" i pokretač Nacionalnog festivala filma i televiziji na Zlatiboru boravio je pre nekoliko godina u Turskoj, gde se susreo s Ergenčom i tad su se dogovorili o saradnji.

Gaga Antonijevic i Halit Ergenc
Gaga Antonijevic i Halit Ergenč Foto: Privatna Arhiva

- Bio sam njegov gost. Odlučili su da uđu kao koproducenti mog filma "Janičar". Veoma mu se dopada scenario i igraće ulogu Mehmeta Lovca - otkrio je svojevremeno Antonijević za Kurir.

U filmu "Janičar" glavnu ulogu planirano je da tumači Kristijan Bejl. Moguće da poznatog glumca vidimo narednih godina kao gosta u Srbiji i na novom festivalu.

Mehmed-paša Sokolović
Filiz Ahmet kao Nigar Kalfa
Halit Ergenč kao Sulejman Veličanstveni i Merjem Uzerli kao sultanija Hurem
mahidevran-sultanija-1.jpg

