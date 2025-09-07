"U pohodu na Beograd slomio sam nogu" Niko nije primetio da je Halit Ergenč "Sulejmana Veličanstvenog" snimao u gipsu, a ovako je pričao o srpskoj prestonici
Najskuplji projekat turske televizijske produkcije svih vremena, serija "Sulejman Veličanstveni", počinje sa emitovanjem na Kurir televiziji 8. septembra svakog dana u 20.50 časova. Neverovatna ljubavna priča inspirisana istorijskim događajima, iako prvi put prikazana kod nas 2012. godine, i dalje je jedna od najgledanijih zahvaljujući raskošnoj produkciji i orijentalnom duhu, koji je ostavio bez daha milione gledalaca. Emitovana je u više od 90 zemalja sveta. Snimljeno je 311 epizoda, a naša publika je zbog ove priče zavolela turskog glumaca Halita Ergenča kao sultana Sulejmana.
Zašto je popularna
- Najvažnija karakteristika popularnosti "Sulejmana Veličanstvenog" jeste to što je u vezi sa Osmanlijskim carstvom. Do danas nije snimljena nijedna druga serija koja se toliko bavila ovom tematikom i koja je toliko detaljno prikazivala događaje. Zbog toga ljude, a pogotovo Evropljane, interesuje šta se dešavalo u tom periodu i kako smo to videli mi iz našeg ugla. Osim toga, turske serije su poslednjih godina veoma gledane u Evropi. "Sulejman Veličanstveni" je otišao korak dalje i postigao još veću popularnost - priča glumac.
Teret slave turskom umetniku nije teško pala.
U galeriji pogledajte fotografije Halita Ergenča u ulozi Sulejmana Veličanstvenog:
- Takva vrsta pažnje me raduje. Ne bi bilo u redu reći da je teret, po meni je to velika privilegija. Ta ljubav je reakcija koju donosi naša profesija, i to je jedno od najlepših osećanja koje čovek može da doživi. Gde god smo išli, pogotovo ovde i u zemljama Balkana, način na koji me ljudi dočekuju stvara mi osećaj kao da sam kod kuće - govorio je Ergenč.
Halitu Ergenču tokom snimanja serije pohod na Beograd nije ostao u lepom sećanju.
- Ovo je najteže snimanje na kojem sam dosad radio, ali i na njemu ima komičnih situacija. Uslovi su bili teški i mnogo smo se umarali. Kad smo snimali Sulejmanov pohod na Beograd, slomio sam nogu. Nastavio sam snimanje u gipsu. To je trajalo šest nedelja - rekao je glumac.
U Srbiju se posle, kaže, rado vraćao, gde je boravio nekoliko puta.
- Gostoprimstvo na koje sam naišao veoma me je dirnulo. S vremena na vreme supruga i ja pričamo kako bismo voleli da dođemo i bolje upoznamo ovaj region. U zemljama iz okruženja u koje idemo uvek nam govore da je noćni život Beograda veoma lep i da mnogi ljudi iz Evrope dolaze da se ovde provode - ispričao je glumac.
Sjajna ekipa
"Sulejman Veličanstveni" je proslavio mnoga glumačka imena, a najviše su se istakli Merjem Uzerli i Vahide Perčin (sultanija Hurem), Nur Fetahoglu (sultanija Mahidevran), Selma Ergeč (sultanija Hatidže), Okan Jalabik (Ibrahim-paša), Ozan Guven (Rustem-paša)...
Centralna figura serije, sultan Sulejman Veličanstveni, bio je jedan od najmoćnijih vladara u istoriji Osmanlijskog carstva. Vladao je 46 godina, a u srpskoj istoriji je poznat po osvajačkom pohodu na Beograd 1521. godine.
Seriju "Sulejman Veličanstveni" možete gledati na Kurir televiziji od ponedeljka, 8. septembra, radnim danima i vikendom od 20.50 sati.
Ova uzbudljiva istorijska drama govori o vladavini i životu jednog od najvećih turskih, ali i svetskih osvajača u istoriji. Radnja serije je smeštena u XVI veku, kada je sultan sa svojih 26 godina došao na vlast i bio na tronu narednih 46 godina.
Serija koja prati njegov buran život i njegova osvajanja, intrige u haremu, kao i u čitavom dvoru dočarava epohu tog vremena i moćnog Osmanskog carstva.
Sultan Sulejman je bio najznačajniji osmanski vladar koji je učestvovao u mnogobrojnim osvajačkim pohodima po Evropi i Aziji.
Serija ima četiri sezone, a svaka sezona obrađuje posebne etape u životima Sulejmana i jedne od najpoznatijih sultanija, Hurem. Zanimljivo je da su svoje mesto u glumačkoj ekipi našli i dramski umetnici s prostora bivše Jugoslavije. Glumice Filiz Ahmet, koja je glumila Nigar-kalfu, i Sabina Ajrula, koja je glumila Afife u drugoj sezoni serije, rođene su u današnjoj Severnoj Makedoniji, u Skoplju. Jednu sluškinju glumila je pevačica Suzan Kardeš, koja je poreklom iz Srbije, s Kosova i Metohije, a za potrebe serije je otpevala i na našem jeziku čuvenu sevdalinku "Sejdefu majka buđaše".
Veze s našom zemljom
Jedan od najpopularnijih turskih glumca Halit Ergenč planirao je da se vrati u Srbiji i bude protagonista novog filma reditelja Predraga Gage Antonijevića. Autor hit serije "Ubice mog oca" i pokretač Nacionalnog festivala filma i televiziji na Zlatiboru boravio je pre nekoliko godina u Turskoj, gde se susreo s Ergenčom i tad su se dogovorili o saradnji.
- Bio sam njegov gost. Odlučili su da uđu kao koproducenti mog filma "Janičar". Veoma mu se dopada scenario i igraće ulogu Mehmeta Lovca - otkrio je svojevremeno Antonijević za Kurir.
U filmu "Janičar" glavnu ulogu planirano je da tumači Kristijan Bejl. Moguće da poznatog glumca vidimo narednih godina kao gosta u Srbiji i na novom festivalu.
Bonus video: Sulejman Velinčanstveni od 8. septembra na Kurir televiziji