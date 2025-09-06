Tri glumice iz Jugoslavije u "Sulejmanu Veličanstvenom": U najskupljoj turskoj seriji čuje se srpski jezik, deo Istanbula dobio naziv po Beogradu
Najskuplji projekat turske televizijske produkcije svih vremena, serija "Sulejman Veličanstveni", počinje sa emitovanjem na Kurir televiziji 8. septembra svakog radnog dana u 20.50 časova. Neverovatna ljubavna priča inspirisana istorijskim događajima, iako prvi put prikazana kod nas 2012. godine, i dalje je jedna od najgledanijih, zahvaljujući raskošnoj produkciji i orijentalnom duhu koji je ostavio bez daha milione gledalaca.
U realizaciji serije "Sulejman Veličanstveni" učestvovalo je preko 50 stručnjaka za tursku istoriju i 80 članova filmske produkcije. Za izgradnju najvećeg filmskog seta u Turskoj, izradu kostima, nabavku specijalnih digitalnih kamera i upotrebu najsavremenijih efekata, potrošeno je čak 4.000.000 dolara. U projekat je bilo uključeno i više od 100 poznatih glumaca i 2.500 statista, brojni zlatari, šminkeri i kaskaderi. Serija je emitovana u više od 90 zemalja sveta.
"Sulejman Veličanstveni" je proslavio mnoga glumačka imena, a najviše su se istakli: Halit Ergenč (sultan Sulejman), Merjem Uzerli i Vahide Perčin (sultanija Hurem), Nur Fetahoglu (sultanija Mahidevran), Selma Ergeč (sultanija Hatidže), Okan Jalabik (Ibrahim-paša), Ozan Guven (Rustem-paša)...
Ko je bio Sulejman Veličanstveni?
Centralna figura serije, sultan Sulejman Veličanstveni bio je jedan od najmoćnijih vladara u istoriji Osmanskog carstva. Vladao je 46 godina, a u srpskoj istoriji je poznat po osvajačkom pohodu na Beograd 1521. godine. Međutim, pojedine scene u seriji koje se odnose na ovaj presudan događaj dočekane su negativno u našoj zemlji. Pohod je predstavljen dosta jednostavnije nego što je zaista bio, kao rat Turaka sa Ugarima, uprkos činjenicama koje govore o tome da je rat vođen sa Srbima, pošto je Ugarska u to vreme bila slaba. Nekoliko stotina Srba, na čelu s vojvodom Petrom Ovčarevićem, branilo je grad, koji su Turci bezuspešno napadali već 150 godina pre Sulejmana. Međutim, to u seriji nije prikazano.
Osvajanje Beograda bilo je najveći osmanski pohod do tog vremena, a mere koje je Sulejman sprovodio na račun Srba bile su izuzetno svirepe. Iako je Beograd tada pripadao Ugarskoj, njegovi žitelji su pre svega bili Srbi. Nakon zauzimanja grada, Sulejman u seriji stanovništvu poručuje da ne brinu, jer će Turci oprostiti svima koji mole za milost, međutim u stvarnosti je proterao oko 2.000 srpskih porodica u okolinu Carigrada. Na prostoru gde su Srbi prisilno naseljeni danas se nalazi najveći park u Istanbulu, koji je dobio ime po srpskim doseljenicima - Beogradska gora.
Uprkos brojnim pritužbama i kritikama na prikazivanje serije u Turskoj i širem regionu, naročito zbog kontroverznog prikaza lika Sulejmana i turske istorije, gledanost je nastavila da raste iz epizode u epizodu. Ogroman trud ekipe i glumaca prepoznala je i stručna javnost, pa je serija osvojila brojne nagrade za najbolju seriju, produkciju i glumačka ostvarenja. Uspeh "Sulejmana Veličanstvenog" zaintrigirao je i strane produkcije - u Egiptu i Americi planirane su adaptacije s fokusom na Aleksandru, lepu robinju koja je udajom za sultana pokrenula period u turskoj istoriji poznat kao "sultanat žena" - doba vladavine žena u Osmanskom carstvu.
Serija ima četiri sezone
Serija ima četiri sezone, a svaka sezona obrađuje posebne etape u životima Sulejmana i jedne od najpoznatijih sultanija, Hurem. Zanimljivo je da su svoje mesto u glumačkoj ekipi našli i dramski umetnici s prostora bivše Jugoslavije. Glumice Filiz Ahmet, koja je glumila Nigar-kalfu, i Sabina Ajrula, koja je glumila Afife u drugoj sezoni serije, rođene su u današnjoj Severnoj Makedoniji, u Skoplju. Jednu sluškinju glumila je pevačica Suzan Kardes, koja je poreklom iz Srbije, s Kosova i Metohije, a za potrebe serije je otpevala i na našem jeziku čuvenu sevdalinku "Sejdefu majka buđaše".
Prva sezona "Sulejmana" počinje dolaskom na vlast mladog sultana 1520. godine, posle smrti njegovog oca Selima I. Vest o smrti oca dobija dok je u Manisi u lovu sa svojim najboljim prijateljem Ibrahimom. Odmah kreće na put za Istanbul da preuzme osmanski presto i ostavlja za sobom svoju konkubinu Mahidevran i malog sina Mustafu. U isto vreme, s Krima isplovljava brod koji preko u Carigrad nosi robinje kao dar za novog sultana, među kojima je i Aleksandra Lisovska, čija porodica je pobijena prilikom tatarskog napada na njeno selo. U palati je brzo zapala za oko sultanu jedne večeri plešući za njega na zabavi, koju je organizovala njegova sultanija majka Ajše Hafsa, i tada kreće njihova ljubavna priča puna prepreka i dvorskih intriga. Aleksandra postaje Hurem i započinje novo doba menjajući običaje i pravila na dvoru.
U nastavku Hurem postaje sve jača, ali preživljava i pokušaj ubistva. Uspeva da navede sultana da je oslobodi ropstva i oženi se njom, što je predstavljalo neviđeni skandal u to doba, jer se sultani nisu ženili svojim robinjama. Sulejman u brojnim pohodima širi svoje carstvo, Ibrahim postaje veliki vezir dok ga moć opija, pa i vara svoju ženu Hatidže s Nigar-kalfom, što Hurem koristi protiv njega...
Treća sezona predstavlja Hurem kao upravnicu harema, što je oduvek želela da bude. Vremena su sve opasnija, prošlo je više godina pa su prinčevi porasli, a Huremina i Sulejmanova ćerka Mihrimah udata je za Rustema, koji će na kraju postati novi veliki vezir i glavni sultanijin saveznik u borbama za vlast. Ova sezona donosi i egzekuciju omiljenog Ibrahim-paše i smrt prvog Hureminog sina Mehmeda, čije ubistvo je naručila Mahidevran.
Zanimljivo je i da je publika bila skeptična prema Vahide Perčin, koja u poslednjoj sezoni glumi stariju Hurem na vrhuncu svoje moći, međutim ona je opravdala poverenje koje joj je dato i oduševila svojom interpretacijom lika, nimalo ne oponašajući glumu svoje prethodnice. Četvrta sezona donela je mrak i potpunu promenu atmosfere, kada fokus postaje borba za moć i Huremina briga da joj sinovi ne postanu neprijatelji. Sulejman je ubio svog sina Mustafu, međutim tu nevolje za Hurem ne prestaju, naprotiv...
1494. je rođen Sulejman Veličanstveni
1500. je rođena sultanija Hurem u Ukrajini kao Aleksandra Lisovska
1566. je preminuo sultan u svojoj 71. godini
2011. godine premijerno je prikazana prva epizoda u Turskoj
2014. u junu je prikazana poslednja epizoda serije
Bonus video: Serija "Sulejman Veličanstveni" na Kurir televiziji