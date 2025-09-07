Slušaj vest

Legendarni dizajner Đorđo Armani preminuo je u četvrtak u 91. godini. Kovčeg s njegovim posmrtnim ostacima izložen je u prostoru gde su se održavale njegove glavne revije u Milanu, a stotine obožavatelja, njegovih kolega i prijatelja došli su juče da se oproste od njega.

Foto: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Između ostalih kolega došla je da se oprosti i Donatela Versaće, jedna od najpoznatijih svetskih modnih dizajnerki.

Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Armanijeva "suparnica" je u Teatar Armani stigla u crnom odelu i ostavila je buket belog cveća u čast preminulom dizajneru.

Osim Donatele, od Đorđa su se oprostili gradonačelnik Milana, Đuzepe Sala, filmski reditelji Gabrijel Salvatores i Đuzepe Tornatore, kao i Anđela Misoni, ćerka slavne dizajnerke Rosite Misoni, koja je umrla u januaru ove godine.

Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Donatela Versaće se od Armanija oprostila i na društvenim mrežama. Podelila je njegovu crno-belu fotografiju i napisala: "Svet je danas izgubio diva. Ispisao je istoriju i zauvek će ga pamtiti."

Armanijev kovčeg bit će u Teatru Armani do nedelje uveče kako bi oni koji žele mogli da mu odaju počast. Privatna sahrana održaće se u ponedeljak.

