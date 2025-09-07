Slušaj vest

Glumica Pamela Anderson je, kako se čini, negirala da je bila u PR vezi s kolegom Lijamom Nisonom. Već neko vreme kruže glasine da su glumci zajedno, a brojni su komentarisali kako je njihova romansa samo PR trik.

"Ne učestvujem i nikada neću učestvovati u PR trikovima. To bi bila smrtna kazna. Vođena sam autentičnošću. Sujeverna sam kada je u pitanju ljubav. I nije mi prijatno da delim ni delić svog romantičnog života", rekla je na Deauville American Film Festivalu, kako prenosi People.

"Znam da ću se iznova zaljubljivati na ekranu. To mi je posao. Ako to dobro odradimo, osetićete to, kao neka vrsta projekcije", dodala je.

Potom se osvrnula na glasine o vezi s Lijamom. "To je najveći kompliment. Zato, molim vas, razmišljajte pozitivno. Cenim vaše dobre želje. Ne igram nikakve glupe igre. Iskrena sam", istaknula je Anderson.

Hemija postoji...

Pamela i Lijam su podstakli nagađanja o romansi tokom promovisanja njihova filma "Naked Gun" tokom leta. Izvori su u julu rekli da su još u ranim fazama svoje veze, ali da je očito da se sviđaju jedno drugom. "Jasno je da su zaljubljeni jedno u drugo", rekao je tada izvor za People.

Međutim, ubrzo su se pojavile tvrdnje da glumci nisu u vezi, nego da je njihov odnos bio PR trik. "Postojala je hemija, ali se nikada nije razvila u intimnu vezu", rekao je jedan izvor. Dodao je da je njihovo prijateljstvo "iskreno", te da će uvek ostati prijatelji. Drugi izvor je pak rekao da je njihovo ponašanje tokom promocije filma bilo "vrlo iskreno", te da njihova romansa nije lažna.

Pamela je ranije bila u braku s nekoliko poznatih zvezda, uključujući Tomija Lija, Kida Roka i Rika Salomona. Poslednji put je bila udata za Dena Hejhursta, a razveli su se 2022. godine. Nison se 1994. venčao s Natašom Ričardson, a u braku su bili sve do 2009. godine kada je ona tragično preminula nakon skijaške nesreće.

